Nhận định West Ham vs Brentford - Cuộc đối đầu kịch tính tại đấu trường FA Cup West Ham tiếp đón đối thủ kỵ rơ Brentford tại sân vận động London với mục tiêu phá dớp đối đầu, trong khi đội khách đang sở hữu hàng phòng ngự chưa để thủng lưới.

02h30 ngày 10/03/2026 - Vòng đấu loại trực tiếp FA Cup

West Ham United sẽ có cuộc tiếp đón Brentford trên sân vận động London trong khuôn khổ FA Cup vào lúc 02h30 ngày 10/03/2026. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì mạch trận toàn thắng và khát khao tiến sâu tại đấu trường lâu đời nhất thế giới.

Phong độ ấn tượng của hai đội

Đội chủ nhà West Ham đang sở hữu phong độ ổn định với 2 chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu gần đây tại giải. Thống kê cho thấy "The Hammers" ghi trung bình 1,5 bàn mỗi trận và chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất sau 2 lượt trận. Việc được thi đấu trên sân nhà London Stadium là điểm tựa quan trọng để đội bóng hy vọng vào một kết quả có lợi trước đối thủ khó chịu.

Bên cạnh đó, Brentford đang nổi lên như một hiện tượng trong các chuyến làm khách. Đội bóng này đã giành 2 chiến thắng tuyệt đối khi phải thi đấu xa nhà. Điểm đáng gờm nhất của "Bầy ong" chính là hệ thống phòng ngự kỷ luật khi vẫn giữ sạch lưới (clean sheet) tuyệt đối với trung bình 0,0 bàn thua mỗi trận tại đấu trường này.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Dữ liệu lịch sử đang ủng hộ Brentford khi họ thường xuyên giành kết quả tốt trước West Ham. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Brentford đã thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Đặc biệt, ở hai lần hành quân đến sân của West Ham gần nhất vào năm 2025, Brentford đều giành chiến thắng mà không để đối phương ghi bàn.

Ngày đối đầu Trận đấu Tỷ số 21/10/2025 West Ham vs Brentford 0 - 2 15/02/2025 West Ham vs Brentford 0 - 1 28/09/2024 Brentford vs West Ham 1 - 1 27/02/2024 West Ham vs Brentford 4 - 2 04/11/2023 Brentford vs West Ham 3 - 2

Nhận định chiến thuật và dự đoán kết quả

Bước vào trận đấu này, cả West Ham và Brentford đều có được lực lượng mạnh nhất khi không ghi nhận thông tin về các ca chấn thương hay treo giò quan trọng. Đây sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa hàng công đang đạt điểm rơi phong độ của đội chủ nhà và hệ thống phòng ngự chưa thể bị đánh bại của đội khách.

Dựa trên phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu, Brentford được đánh giá có khả năng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một kết quả hòa cao hơn. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng thắng của đội khách và một kết quả hòa là ngang nhau ở mức 45%, trong khi cơ hội giành chiến thắng cho West Ham chỉ là 10%. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với tổng số bàn thắng không quá cao, dự kiến dưới mốc 3,5 bàn.