Nhận định Wolves vs Arsenal - Premier League: Thử thách cực đại cho đội bét bảng Arsenal hành quân đến sân Molineux với mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng Premier League trước một Wolves đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng và đối mặt khủng hoảng lực lượng.

Vào lúc 03:00 ngày 19/02/2026, sân vận động Molineux sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược tại Premier League: Wolves và Arsenal. Trong khi đội khách đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng, đội chủ nhà lại đang chật vật tìm kiếm hy vọng trụ hạng từ vị trí cuối cùng.

Cục diện trái ngược trên bảng xếp hạng Premier League

Trận đấu này là màn so tài giữa đội dẫn đầu và đội đứng thứ 20. Arsenal đang có một mùa giải thăng hoa với 57 điểm sau 26 vòng đấu, trong khi Wolves chỉ có vỏn vẹn 9 điểm và đang đối diện với nguy cơ xuống hạng rõ rệt hơn bao giờ hết.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Arsenal 1 57 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Wolves 20 9 Hòa 2, Thua 3

Phân tích phong độ: Sức mạnh tấn công đối đầu hàng thủ mỏng manh

Arsenal đang cho thấy bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1,9 bàn mỗi trận và hàng thủ vững chắc nhất giải đấu (chỉ lọt lưới 0,7 bàn/trận), "Pháo thủ" là thử thách quá lớn cho bất kỳ đối thủ nào. Thêm vào đó, thành tích 7 chiến thắng trên sân khách mùa này khẳng định đoàn quân của Mikel Arteta không hề e ngại việc phải thi đấu xa nhà.

Ngược lại, Wolves đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng. Họ chỉ mới giành được duy nhất 1 chiến thắng sau 26 trận đã đấu. Hàng công của "Bầy sói" thi đấu thiếu hiệu quả với chỉ 0,6 bàn/trận, trong khi hàng thủ đã phải nhận tới 48 bàn thua. Việc phải tiếp đón đội bóng mạnh nhất giải trong bối cảnh này khiến cơ hội giành điểm của đội chủ sân Molineux trở nên mong manh.

Lịch sử đối đầu ủng hộ tuyệt đối đội khách

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, Arsenal hoàn toàn áp đảo Wolves. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, đội bóng London đã giành trọn vẹn 5 chiến thắng, ghi được 9 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Tâm lý tự tin từ những kết quả trong quá khứ sẽ là điểm tựa lớn cho Arsenal trong chuyến hành quân này.

14/12/2025: Arsenal 2 - 1 Wolves

25/01/2025: Wolves 0 - 1 Arsenal

17/08/2024: Arsenal 2 - 0 Wolves

21/04/2024: Wolves 0 - 2 Arsenal

02/12/2023: Arsenal 2 - 1 Wolves

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về nhân sự. Bên phía Wolves, sự vắng mặt của chân sút chủ lực Hwang Hee-Chan là mất mát không nhỏ cho hàng công vốn đã yếu kém. Khả năng ra sân của hậu vệ Toti vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương gân kheo.

Về phía Arsenal, HLV Mikel Arteta cũng không có được đội hình mạnh nhất khi Kai Havertz và Mikel Merino vắng mặt do chấn thương cơ và chân. Đặc biệt, đội trưởng Martin Odegaard đang gặp vấn đề về thể lực và chưa chắc chắn có thể đá chính. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình hiện tại, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Dự đoán kết quả

Dựa trên phong độ và vị thế hiện tại, một chiến thắng dành cho Arsenal là kịch bản được dự đoán nhiều nhất. Wolves có thể sẽ nỗ lực chơi phòng ngự lùi sâu để tìm kiếm một trận hòa, nhưng sức ép từ hàng công đa dạng của Arsenal nhiều khả năng sẽ khuất phục được hàng thủ chủ nhà.

Nhìn chung, đây là cơ hội để Arsenal củng cố ngôi đầu và gây áp lực lên các đối thủ bám đuổi, đồng thời đẩy Wolves lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Cập nhật đội hình lúc 02:30 19/02/2026

Đội hình chính thức

Wolves

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Rob Edwards

Đội hình xuất phát:

1. José Sá (G)

15. Yerson Mosquera (D)

4. Santiago Bueno (D)

37. Ladislav Krejčí (D)

38. Jackson Tchatchoua (M)

47. Angel Gomes (M)

7. André (M)

3. Hugo Bueno (M)

36. Mateus Mané (F)

27. Jean-Ricner Bellegarde (F)

9. Adam Armstrong (F)

Dự bị:

31. Sam Johnstone

2. Matt Doherty

6. David Möller Wolfe

17. Pedro Lima

8. João Gomes

21. Rodrigo Gomes

62. Luke Rawlings

74. Tom Edozie

14. Tolu Arokodare

Arsenal

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mikel Arteta

Đội hình xuất phát:

1. David Raya (G)

12. Jurriën Timber (D)

2. William Saliba (D)

6. Gabriel Magalhães (D)

5. Piero Hincapié (D)

36. Martín Zubimendi (M)

41. Declan Rice (M)

20. Noni Madueke (M)

7. Bukayo Saka (M)

11. Gabriel Martinelli (M)

14. Viktor Gyökeres (F)

Dự bị: