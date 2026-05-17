Nhận định Wolves vs Fulham - Premier League: Thử thách cực đại cho Bầy sói Đứng trước nguy cơ xuống hạng, Wolves buộc phải tìm kiếm điểm số trước một Fulham ổn định hơn trong cuộc đối đầu tại Molineux Stadium vào ngày 17/05/2026.

Trận đấu giữa Wolves và Fulham diễn ra vào lúc 21h00 ngày 17/05/2026 tại sân vận động Molineux Stadium trong khuôn khổ Premier League. Đây là thời điểm nhạy cảm của mùa giải khi mọi điểm số đều có thể quyết định số phận của các đội bóng ở hai đầu bảng xếp hạng. Trong khi Wolves đang chìm sâu trong khủng hoảng, Fulham lại cho thấy sự ổn định tương đối để giữ vững vị trí ở nhóm giữa.

Bối cảnh và vị trí bảng xếp hạng

Wolves bước vào trận đấu này với tâm thế không còn gì để mất. Hiện tại, đội bóng chủ sân Molineux đang đứng vị trí thứ 20 - vị trí cuối bảng xếp hạng với chỉ 18 điểm sau 36 vòng đấu. Khoảng cách với nhóm an toàn đang trở nên quá lớn khi họ mới chỉ giành được 3 chiến thắng kể từ đầu mùa. Ngược lại, Fulham đang xếp thứ 11 với 48 điểm, một vị trí an toàn giúp họ có thể thi đấu với tâm lý thoải mái hơn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Fulham 11 48 Thua 3, Thắng 1, Hòa 1 Wolves 20 18 Thua 4, Hòa 1

Phong độ đáng báo động của Wolves

Đội chủ nhà đang trải qua một mùa giải thảm họa. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ không biết đến mùi chiến thắng khi để thua tới 4 trận và chỉ có được 1 trận hòa. Vấn đề lớn nhất của Wolves nằm ở cả hai đầu sân. Hàng công của họ mới chỉ ghi được 25 bàn thắng (trung bình 0,7 bàn/trận), con số thấp nhất giải đấu. Trong khi đó, hàng thủ đã để thủng lưới tới 66 lần, trung bình nhận 1,8 bàn thua mỗi trận.

Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng của Wolves từ đầu mùa đều diễn ra trên sân nhà Molineux. Tuy nhiên, việc đã để thua 11 trận tại đây cho thấy lợi thế sân bãi không còn là điểm tựa vững chắc cho thầy trò huấn luyện viên đội bóng này.

Sự ổn định từ phía Fulham

Phía bên kia chiến tuyến, Fulham cho thấy họ là một đối thủ vô cùng khó chịu. Sau 36 trận, đội khách đã có 14 chiến thắng và 6 trận hòa. Dù phong độ 5 trận gần nhất có phần chững lại với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua, nhưng lối chơi của Fulham vẫn mang lại sự tin cậy hơn so với đội chủ nhà. Hàng công của Fulham đã ghi được 44 bàn thắng, đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận, đủ để gây áp lực lên bất kỳ hàng thủ nào tại Premier League.

Lịch sử đối đầu kịch tính

Nhìn vào lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất, Fulham đang chiếm ưu thế nhẹ với 3 chiến thắng, trong khi Wolves có 2 lần ca khải hoàn. Ở trận lượt đi mùa này diễn ra vào tháng 11/2025, Fulham đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Wolves. Điều này tạo ra lợi thế tâm lý không nhỏ cho đội khách trong chuyến hành quân tới Molineux lần này.

01/11/2025: Fulham 3 - 0 Wolves

26/02/2025: Wolves 1 - 2 Fulham

23/11/2024: Fulham 1 - 4 Wolves

09/03/2024: Wolves 2 - 1 Fulham

28/11/2023: Fulham 3 - 2 Wolves

Tình hình lực lượng và dự báo chiến thuật

Cả hai đội đều đang gặp những vấn đề về nhân sự trước thềm trận đấu quan trọng này. Về phía Wolves, họ chắc chắn mất đi sự phục vụ của L. Chiwome và E. Gonzalez do chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Thủ thành S. Johnstone cũng vắng mặt vì gặp phải một chấn thương va chạm nhẹ.

Fulham thậm chí còn tổn thất nặng nề hơn về mặt quân số. J. Andersen vắng mặt do án treo giò sau thẻ đỏ, trong khi R. Sessegnon gặp chấn thương gân kheo. Hai nhân tố quan trọng là A. Iwobi và tiền đạo R. Jimenez vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do gặp các vấn đề về sức khỏe và kỷ luật.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các số liệu thống kê và phong độ hiện tại, Fulham được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng, trong khi cơ hội cho Wolves chỉ là 10%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng được đánh giá ở mức cao là 45%.

Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ khi cả hai đội đều thiếu vắng những quân bài chủ chốt trên hàng công. Fulham với bản lĩnh của đội bóng cửa trên có thể sẽ chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Wolves buộc phải dâng cao tìm kiếm hy vọng trụ hạng mong manh.