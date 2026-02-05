Nhận định Wolves vs Sunderland - Premier League: Hy vọng cuối cùng tại Molineux Wolves buộc phải giành chiến thắng trên sân nhà Molineux Stadium để nuôi hy vọng trụ hạng mong manh khi tiếp đón một Sunderland đang thi đấu ổn định tại Premier League.

Vòng 35 Premier League sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Wolves và Sunderland tại sân Molineux Stadium. Trong khi Sunderland đã gần như an toàn ở khu vực giữa bảng xếp hạng, Wolves đang phải đối mặt với bài toán sinh tồn khắc nghiệt khi đứng cuối bảng và chỉ còn rất ít cơ hội để thay đổi số phận.

Bối cảnh và phong độ trái ngược

Wolves đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn. Sau 34 trận đấu, đội chủ sân Molineux Stadium mới chỉ tích lũy được 17 điểm và đứng ở vị trí thứ 20. Thống kê cho thấy hàng công của Wolves đang thi đấu kém hiệu quả nhất giải đấu với hiệu suất trung bình chỉ 0,7 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ đã để thủng lưới tới 62 lần.

Trong 5 trận gần nhất, Wolves chỉ giành được 1 trận thắng, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận. Đáng lưu ý là tất cả 3 chiến thắng mà họ có được từ đầu mùa đều diễn ra trên sân nhà, đây là điểm tựa tinh thần duy nhất cho thầy trò huấn luyện viên của đội bóng trong trận đấu sắp tới.

Ngược lại, Sunderland đang có một mùa giải tương đối ổn định với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và 46 điểm. Dù phong độ 5 trận gần nhất không quá ấn tượng với 2 trận thắng và 3 trận thua, đội khách vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lối chơi thực dụng và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn so với đối thủ.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Sunderland 12 46 Thắng 2 trận, thua 3 trận Wolves 20 17 Thắng 1 trận, hòa 1 trận, thua 3 trận

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Lịch sử đối đầu trong những năm gần đây đang nghiêng về phía Sunderland. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Sunderland giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Wolves. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 10/2025, Sunderland đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân nhà.

Về tình hình lực lượng, Wolves may mắn không ghi nhận thông tin chấn thương quan trọng nào trong đội hình chính. Đây là cơ hội để họ tung ra những quân bài tốt nhất. Trong khi đó, Sunderland sẽ thiếu vắng hậu vệ A. Alese do chấn thương vai, một tổn thất không nhỏ cho hệ thống phòng ngự của đội bóng này.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dựa trên phong độ và thực lực hiện tại, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Sunderland với tâm thế cửa trên nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng và chơi chủ động, trong khi Wolves sẽ phải dồn toàn lực tấn công vì không còn gì để mất.

Các chuyên gia nhận định khả năng Sunderland giành chiến thắng hoặc một kết quả hòa là rất cao (khoảng 90%). Wolves dù có lợi thế sân nhà nhưng với hiệu suất ghi bàn thấp, rất khó để họ tạo nên bất ngờ lớn trước một hàng thủ đã được tổ chức bài bản của đội khách.

Nhìn chung, đây sẽ là một thử thách cực đại cho Wolves trong hành trình tìm kiếm tấm vé trụ hạng kỳ diệu tại Premier League mùa này.