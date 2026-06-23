Thể thao Nhận định World Cup 2026 Anh vs Ghana: Tam sư vượt trội, chờ chiến thắng cách biệt Nhận định Anh vs Ghana tại lượt 2 bảng L World Cup 2026, tuyển Anh được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng và dàn sao có chiều sâu.

Lịch thi đấu Anh vs Ghana

Nội dung Chi tiết Trận Anh vs Ghana Giờ đá 3h00 ngày 24/6/2026 Sân Boston Stadium, Mỹ Giải World Cup 2026 Bảng Bảng L - lượt 2 Kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

Nhận định Anh vs Ghana

Anh đang có lợi thế lớn trước Ghana. Sau trận thắng Croatia 4-2, Tam sư không chỉ nắm 3 điểm mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về sức tấn công tại World Cup 2026.

Hàng công là điểm nổi bật nhất của tuyển Anh. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Marcus Rashford mang đến nhiều hướng tấn công khác nhau. Kane có thể ghi bàn hoặc làm tường, Bellingham hỗ trợ tuyến giữa lẫn vòng cấm, còn Saka và Rashford tạo tốc độ ở hai biên.

Thông số ghi bàn của Anh rất đáng chú ý. Đội bóng này có 26 bàn sau 9 trận gần nhất, trung bình 2,89 bàn/trận. Ngoài ra, Tam sư chỉ thủng lưới 2 bàn trong cùng giai đoạn, cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Ghana cũng có cơ sở để tự tin. Đại diện châu Phi vừa thắng Panama 1-0 và đang bất bại 7 trận gần nhất. Họ còn giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp, một thống kê đủ để cảnh báo tuyển Anh về sự lì lợm của đối thủ.

Dù vậy, Ghana sẽ phải đối mặt với sức ép lớn hơn rất nhiều so với trận gặp Panama. Anh có tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và nhiều cầu thủ có thể xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Yếu tố quyết định có thể nằm ở bàn mở tỷ số. Nếu Anh ghi bàn sớm, Ghana buộc phải rời khối phòng ngự thấp và trận đấu sẽ mở ra nhiều khoảng trống hơn. Khi đó, cửa thắng đậm của Tam sư sẽ rõ ràng hơn.

Dự đoán Anh vs Ghana

Hạng mục Dự đoán Số bàn thắng 3-4 bàn Phạt góc 9-11 quả Thẻ vàng 3-5 thẻ Tỷ số Anh 3-0 Ghana

Anh có trung bình 5 quả phạt góc/trận, Ghana đạt 5,14 quả/trận. Hai đội đều có xu hướng tấn công biên nên số phạt góc được dự báo ở mức cao.

Về thẻ phạt, Anh chơi kỷ luật với trung bình 0,44 thẻ vàng/trận. Ghana quyết liệt hơn, trung bình 1,14 thẻ vàng/trận và có hơn 12 pha phạm lỗi mỗi trận.

Lực lượng Anh vs Ghana

Anh: Livramento chấn thương. Bukayo Saka đã trở lại tập luyện đầy đủ và có thể góp mặt trong đội hình xuất phát.

Ghana: Có lực lượng mạnh nhất. Đại diện châu Phi nhiều khả năng sử dụng đội hình thiên về tốc độ và tranh chấp.

Phong độ Anh vs Ghana

Anh thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Ghana thắng 1, hòa 1, thua 3 ở 5 trận gần đây.

Dù phong độ 5 trận của Ghana không quá nổi bật, chuỗi bất bại 7 trận gần nhất và 4 trận sạch lưới liên tiếp giúp đội bóng này có thêm điểm tựa. Tuy nhiên, Anh vẫn vượt trội về chất lượng cá nhân và khả năng tạo sức ép.

Lịch sử đối đầu Anh vs Ghana

Anh và Ghana từng gặp nhau 1 lần trong trận giao hữu với kết quả hòa 1-1. Lần tái ngộ tại World Cup 2026 hứa hẹn căng thẳng hơn khi cả hai đều hướng tới mục tiêu đi tiếp ở bảng L.

Đội hình dự kiến Anh vs Ghana

Anh: Jordan Pickford; Reece James, E. Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; E. Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, J. Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Ghana: L. Ati Zigi; M. Senaya, J. Adjei, J. Opoku, G. Mensah; Caleb Yirenkyi, E. Owusu; E. Nuamah, K. Sulemana, A. Semenyo; Jordan Ayew.

Thống kê đáng chú ý Anh vs Ghana

Thống kê Dữ liệu Anh Thắng 12 trận liên tiếp Anh Bất bại 18 trận liên tiếp trong hiệp 1 Ghana Bất bại 7 trận gần nhất Ghana Giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp Anh Ghi 26 bàn trong 9 trận Ghana Ghi 17 bàn trong 7 trận Đối đầu Từng hòa 1-1

Dự đoán tỷ số Anh vs Ghana

Ghana có thể gây khó nhờ thể lực và hàng thủ kỷ luật, nhưng Anh sở hữu quá nhiều phương án tấn công. Với phong độ hiện tại của Kane, Bellingham và dàn vệ tinh xung quanh, Tam sư sáng cửa giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Dự đoán: Anh 3-0 Ghana.