Nhân viên Arsenal phẫn nộ vì phải chi 859 bảng đi xem chung kết Champions League Trong khi đối thủ PSG đài thọ toàn bộ chi phí cho nhân viên đến Budapest, Arsenal lại yêu cầu đội ngũ hậu cần trả hơn 27 triệu đồng cho gói di chuyển xem chung kết.

Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Budapest. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của sân chơi danh giá nhất châu Âu, một cuộc khủng hoảng niềm tin đang diễn ra ngay trong lòng đội bóng phía Bắc London. Theo The Telegraph, bầu không khí tại sân Emirates đang trở nên căng thẳng tột độ do những tranh cãi về chính sách đãi ngộ nhân sự.

Gánh nặng tài chính đè nặng lên đội ngũ hậu cần

Mâu thuẫn bùng phát khi các nhân viên không trực tiếp phục vụ trận đấu được câu lạc bộ tặng vé xem miễn phí, nhưng lại kèm theo một điều kiện ngặt nghèo. Để có mặt tại Budapest, họ bị yêu cầu phải chi trả tới 859 bảng (tương đương hơn 27 triệu đồng) cho gói du lịch bằng chuyến bay do chính Arsenal sắp xếp.

Mức phí này bị đánh giá là quá cao so với thu nhập của nhiều nhân viên cấp dưới, tạo nên một áp lực tài chính không đáng có trong thời điểm đáng lẽ phải là niềm tự hào chung của tập thể. Đáng chú ý, các nhân viên gần như không có lựa chọn khác vì tính chất công việc đặc thù.

Sự tương phản gay gắt với chính sách của PSG

Điều khiến làn sóng bất mãn dâng cao chính là sự so sánh trực diện với đối thủ trong trận chung kết. Trái ngược với cách hành xử của Arsenal, ban lãnh đạo Paris Saint-Germain đã quyết định chi trả 100% chi phí đi lại và vé máy bay cho toàn bộ nhân viên đến Hungary. Sự hào phóng của đội bóng nước Pháp không chỉ thể hiện tiềm lực tài chính mà còn là cách củng cố tinh thần đoàn kết trước trận đánh lớn.

Tại Arsenal, nhiều nhân viên buộc phải chấp nhận mức phí 859 bảng vì lý do lịch trình. Họ cần đảm bảo có mặt trên chuyến bay của câu lạc bộ để kịp trở về London ngay sau trận đấu, nhằm chuẩn bị cho buổi diễu hành mừng công (nếu vô địch) và thực hiện các cam kết công việc dày đặc đã được lên kế hoạch từ trước.

Phương án thay thế tại London

Hiện tại, chỉ có khoảng một phần ba đội ngũ nhân viên Arsenal nhận được vé xem trực tiếp tại Budapest. Đối với những người còn lại hoặc những người không thể chi trả mức phí di chuyển đắt đỏ, câu lạc bộ sẽ tổ chức một buổi xem chung qua màn hình lớn ngay tại sân vận động Emirates.

Dù đội bóng của HLV Mikel Arteta đang có phong độ cao trên sân cỏ, nhưng những rạn nứt trong quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên hậu cần có thể là một "vết gợn" không đáng có. Trong một trận đấu mà mọi chi tiết nhỏ nhất đều có thể quyết định thành bại, việc giữ vững sự ổn định từ hậu phương là yếu tố vô cùng quan trọng đối với đại diện từ London.