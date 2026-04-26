Nhập khẩu dầu Ấn Độ tháng 3/2026: Nguồn cung Trung Đông giảm 61%, dầu Nga chiếm 50% Trong tháng 3/2026, lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ giảm 13% xuống 4,5 triệu thùng/ngày. Sự gián đoạn tại Trung Đông khiến dầu Nga chiếm tới một nửa tổng lượng nhập khẩu.

Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới - vừa ghi nhận mức nhập khẩu đạt khoảng 4,5 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2026, giảm 13% so với tháng 2/2026. Nguyên nhân chính được xác định là do nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng khi các tuyến hàng hải chiến lược rơi vào tình trạng đình trệ.

Sự dịch chuyển cơ cấu nguồn cung sang Nga

Lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi so với tháng trước, đạt mức 2,25 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2026. Con số này hiện chiếm khoảng 50% tổng lượng dầu nhập khẩu của New Delhi.

Ngược lại, nguồn cung từ khu vực Trung Đông chứng kiến sự sụt giảm mạnh lên tới 61%, chỉ còn 1,18 triệu thùng/ngày. Tỷ trọng dầu từ khu vực này hiện chỉ còn 26,3%, ghi nhận mức thấp nhất trong lịch sử nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ.

Nguồn cung (Tháng 3/2026) Sản lượng (Triệu thùng/ngày) Biến động/Tỷ trọng Tổng nhập khẩu 4,50 Giảm 13% Dầu Nga 2,25 Chiếm 50% Trung Đông 1,18 Giảm 61% Tỷ trọng dầu OPEC - 29% (Thấp kỷ lục)

Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đẩy mạnh thu mua dầu Nga đang neo đậu ngoài khơi. Động thái này diễn ra sau khi New Delhi nhận được các miễn trừ thương mại từ Mỹ để tiếp cận nguồn cung từ Moscow.

Rủi ro địa chính trị tại eo biển Hormuz

Hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, gần như bị tê liệt sau các lệnh hạn chế từ phía Iran và Mỹ. Tình trạng này khiến lượng dầu từ Iraq và UAE vào Ấn Độ đồng loạt rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh nguồn cung OPEC sụt giảm (chiếm tỷ trọng thấp kỷ lục 29%), Ấn Độ đã bắt đầu đa dạng hóa sang thị trường châu Phi. Angola hiện đã vươn lên trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba cho Ấn Độ, xếp sau Nga và Ả Rập Xê-út.

Tổng kết năm tài chính 2026

Mặc dù tăng mạnh trong tháng 3, tính chung cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ vẫn giảm 6,2% so với năm trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh nỗ lực của New Delhi trong việc cân bằng quan hệ thương mại giữa Moscow và Washington nhằm hướng tới các thỏa thuận thương mại tạm thời.

Dự báo nhập khẩu dầu Nga sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới sau khi chính quyền Mỹ gia hạn miễn trừ cho phép các quốc gia tiếp tục thu mua nguồn cung này thêm một tháng.