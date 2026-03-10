Nhập khẩu dầu hướng dương của Ấn Độ giảm 45,3% khi giá chạm mức kỷ lục Trong tháng 2/2026, nhập khẩu dầu hướng dương của Ấn Độ sụt giảm mạnh xuống 146.000 tấn do giá tăng cao, buộc quốc gia này chuyển hướng sang dầu cọ với mức tăng 10,1%.

Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới, đã thực hiện những thay đổi đáng kể trong cơ cấu mua hàng vào tháng 2/2026. Theo dữ liệu từ Reuters, lượng dầu hướng dương nhập khẩu của nước này đã giảm mạnh 45,3% so với tháng trước, chỉ còn 146.000 tấn. Ngược lại, nhập khẩu dầu cọ đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2025.

Sự chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu dầu thực vật

Trong khi dầu hướng dương sụt giảm, nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ lại tăng 10,1% so với tháng 1/2026, đạt 844.000 tấn. Đây là mức nhập khẩu cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này là mức chiết khấu kỷ lục của dầu cọ so với các loại dầu thực vật cạnh tranh khác, cùng với điều kiện thời tiết ấm dần lên giúp loại dầu nhiệt đới này ít bị đông đặc hơn so với mùa đông.

Bên cạnh đó, dầu đậu tương cũng ghi nhận sự hồi phục về nguồn cung với mức tăng 8,7%, đạt 303.000 tấn trong tháng 2. Tổng lượng dầu thực vật nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng đạt 1,29 triệu tấn, giảm nhẹ 1,4% so với tháng Giêng do sự sụt giảm khối lượng từ phân khúc dầu hướng dương.

Loại dầu Khối lượng tháng 2/2026 (tấn) Biến động so với tháng 1/2026 Dầu cọ 844.000 +10,1% Dầu hướng dương 146.000 -45,3% Dầu đậu tương 303.000 +8,7% Tổng cộng 1.290.000 -1,4%

Giá dầu hướng dương đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Ukraine và Nga tiếp tục là những nhà cung cấp dầu hướng dương chính cho thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, áp lực về giá đã khiến nhu cầu sụt giảm nghiêm trọng. Theo dữ liệu từ OleoScope, giá dầu hướng dương (FOB Biển Đen) giao tháng 3 tính đến ngày 3/3/2026 đã chạm ngưỡng 1.327,5 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất từng được ghi nhận, tăng thêm 17,5 USD/tấn chỉ trong vòng 24 giờ so với mức 1.310 USD/tấn vào ngày 2/3/2026.

Dự báo thị trường và tác động toàn cầu

Các chuyên gia dự báo nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 3 do ưu thế về giá vẫn đang thu hút người mua. Nhu cầu gia tăng từ nước nhập khẩu hàng đầu này có khả năng làm giảm lượng tồn kho tại Indonesia và Malaysia – hai quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới.

Sự sụt giảm tồn kho tại các nước sản xuất chính được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá dầu cọ và dầu đậu tương kỳ hạn trên các sàn giao dịch hàng hóa toàn cầu trong thời gian tới. Nhìn chung, thị trường dầu thực vật đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt dựa trên yếu tố giá thành và tính thời vụ của sản phẩm.