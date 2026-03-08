Nhập khẩu đậu tương 11 tháng năm 2025 đạt 2,36 triệu tấn, trị giá gần 1,1 tỷ USD Lượng nhập khẩu đậu tương 11 tháng năm 2025 tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi giá nhập khẩu bình quân giảm 9,4%, xuống mức 465,5 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về khối lượng. Cụ thể, tổng lượng nhập khẩu đạt 2,36 triệu tấn với kim ngạch gần 1,1 tỷ USD. Mặc dù lượng tăng 19,2% và kim ngạch tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng giá nhập khẩu trung bình lại giảm 9,4%, đạt mức 465,5 USD/tấn.

Nhập khẩu đậu tương 11 tháng năm 2025 (Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/12/2025 của CHQ)

Biến động thị trường trong tháng 11/2025

Riêng trong tháng 11/2025, lượng đậu tương nhập khẩu đạt 200.928 tấn, tương đương trị giá 95,09 triệu USD. So với tháng 10/2025, các chỉ số này có sự sụt giảm nhẹ: lượng giảm 2,9%, kim ngạch giảm 3,5% và giá giảm 0,6% (trung bình 473,3 USD/tấn).

Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ tháng 11/2024, thị trường lại cho thấy sự khởi sắc đáng kể. Lượng nhập khẩu tăng 23% và kim ngạch tăng 17,2%, bất chấp việc giá thành đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu thị trường cung cấp đậu tương chính

Brazil hiện là đối tác cung cấp đậu tương lớn nhất của Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2025, quốc gia Nam Mỹ này cung cấp 1,2 triệu tấn, chiếm 50,6% tổng lượng và 51,1% tổng kim ngạch cả nước. Trị giá nhập khẩu từ Brazil đạt gần 561,28 triệu USD với giá trung bình 469,7 USD/tấn. Đáng chú ý, trong riêng tháng 11/2025, Việt Nam không phát sinh hoạt động nhập khẩu đậu tương từ thị trường này.

Thị trường lớn thứ hai là Mỹ với sản lượng đạt 952.854 tấn trong 11 tháng, chiếm 40,4% tổng lượng nhập khẩu. Kim ngạch từ thị trường Mỹ đạt 432,69 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù khối lượng tăng mạnh 33,5%, nhưng giá nhập khẩu từ Mỹ giảm tới 12,4%, xuống còn 454,1 USD/tấn.

Canada đứng vị trí thứ ba với 156.584 tấn, tương đương 75,68 triệu USD. Đây là thị trường có mức tăng trưởng về lượng mạnh nhất với 34,9%, trong khi giá nhập khẩu bình quân ghi nhận mức giảm sâu nhất, đạt 18,6% so với 11 tháng năm 2024.

Bảng thống kê các thị trường nhập khẩu chính 11 tháng năm 2025