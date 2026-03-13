Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2026 giảm 7,8%, đạt 12,55 triệu tấn Lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc giảm do nguồn cung từ Mỹ và Brazil bị gián đoạn, tuy nhiên con số thực tế 12,55 triệu tấn vẫn cao hơn mức dự báo của giới phân tích.

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận mức giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 12,55 triệu tấn. Theo dữ liệu từ Reuters, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do các lô hàng từ Mỹ chậm cập bến, tiến độ thu hoạch tại Brazil diễn ra chậm hơn dự kiến và các thủ tục hải quan bị kéo dài.

Mặc dù ghi nhận sự sụt giảm, con số 12,55 triệu tấn vẫn vượt xa mức dự báo 11,1 triệu tấn của các nhà phân tích trước đó. Ông Rosa Wang, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn nông nghiệp JCI (Thượng Hải), nhận định rằng lượng hàng nhập khẩu thực tế trong hai tháng đầu năm cao hơn khoảng 1 triệu tấn so với kỳ vọng của thị trường.

Áp lực từ tiến độ thu hoạch và nguồn cung quốc tế

Tại Brazil, quốc gia cung ứng đậu tương lớn, tiến độ thu hoạch đang gặp nhiều trở ngại. Theo công ty tư vấn AgRural, tính đến ngày 5/3/2026, nông dân Brazil đã thu hoạch được 51% diện tích vụ mùa năm 2025/26. Dù con số này đã tăng 12 điểm phần trăm so với tuần trước đó, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 61% ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, các lô hàng từ Mỹ cũng gặp tình trạng chậm trễ. Căng thẳng thương mại trước đó đã làm chậm việc nhập khẩu đậu tương vụ thu của Mỹ cho đến cuối tháng 10. Tuy nhiên, sau các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 12 triệu tấn đậu tương từ Mỹ như một động thái thể hiện thiện chí.

Triển vọng phục hồi nguồn cung trong ngắn hạn

Các chuyên gia dự báo hoạt động nhập khẩu sẽ sớm hồi phục trong những tháng tới khi các lô hàng từ Mỹ dần cập cảng và vụ mùa kỷ lục tại Brazil bắt đầu được đưa ra thị trường. Lượng hàng về cảng trong tháng 3/2026 ước tính có thể đạt khoảng 6,4 triệu tấn, tăng mạnh so với mức 3,5 triệu tấn của tháng 3/2025.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho biết Trung Quốc đang xem xét mua thêm 8 triệu tấn đậu tương của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch quốc tế vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng này do giá thành cao có thể khiến việc mua hàng không đạt hiệu quả kinh tế tối ưu. Nhìn chung, với nguồn cung dồi dào từ Nam Mỹ, thị trường đậu tương tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ ổn định hơn trong giai đoạn tới.