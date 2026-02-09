Nhập khẩu dây điện và cáp điện năm 2025 vượt 4,55 tỷ USD, tăng trưởng 33,7% Kim ngạch nhập khẩu dây điện và cáp điện trong năm 2025 đạt trên 4,55 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước với sự áp đảo từ thị trường Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng dây điện và cáp điện của Việt Nam trong năm 2025 đã đạt mức trên 4,55 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 33,7% so với năm 2024. Đây là mức tăng đáng kể trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng và sản xuất điện tử trong nước tiếp tục mở rộng.

Diễn biến thị trường nhập khẩu giai đoạn cuối năm

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2025, giá trị nhập khẩu nhóm hàng này đạt 428,85 triệu USD. So với tháng 11/2025, con số này đã tăng 15,4% và tăng 23,1% khi so sánh với cùng kỳ tháng 12/2024. Sự gia tăng mạnh mẽ vào tháng cuối năm cho thấy các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tích trữ và chuẩn bị vật tư cho các dự án đầu năm mới.

Nhập khẩu hàng dây điện, cáp điện năm 2025

Trung Quốc tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất

Trong số các quốc gia cung ứng dây điện và cáp điện cho Việt Nam, Trung Quốc giữ vị thế độc tôn với tổng kim ngạch năm 2025 đạt 3,11 tỷ USD. So với năm 2024, nhập khẩu từ thị trường này đã tăng mạnh 41%, chiếm tới 68,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Riêng trong tháng 12/2025, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 287,57 triệu USD, tăng 11,7% so với tháng trước đó. Sự phụ thuộc lớn vào nguồn hàng từ Trung Quốc được giải thích bởi lợi thế về giá thành, khoảng cách địa lý và năng lực sản xuất đa dạng các chủng loại cáp từ dân dụng đến công nghiệp.

Chi tiết các thị trường cung ứng chủ lực năm 2025

Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu các thị trường lớn nhất:

Thị trường Kim ngạch (Triệu USD) Tỷ trọng (%) So với năm 2024 (%) Trung Quốc 3.110 68,4 +41,0 Hàn Quốc 430,81 9,5 +13,6 Nhật Bản 167,26 3,7 +20,3 Thái Lan 121,56 2,7 +46,9

Đáng chú ý, thị trường Thái Lan tuy chiếm tỷ trọng nhỏ (2,7%) nhưng lại có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất với 46,9% trong năm 2025. Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với 430,81 triệu USD, tăng 13,6% và chiếm 9,5% thị phần. Nhật Bản duy trì mức tăng trưởng ổn định 20,3% với giá trị đạt gần 167,26 triệu USD.

Nhìn chung, xu hướng nhập khẩu dây điện và cáp điện từ phần lớn các thị trường trong năm 2025 đều ghi nhận sự tăng trưởng về kim ngạch. Điều này phản ánh sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp liên quan tại Việt Nam.