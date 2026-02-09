Nhập khẩu dược phẩm năm 2025 đạt gần 4,3 tỷ USD Giá trị nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức giảm nhẹ 2,4% so với năm trước, trong đó Hoa Kỳ vượt qua Pháp để trở thành thị trường cung ứng lớn nhất.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam trong năm 2025 đạt gần 4,3 tỷ USD. So với năm 2024, con số này đã giảm 2,4%, phản ánh sự biến động nhẹ trong nhu cầu cung ứng dược phẩm ngoại nhập của thị trường nội địa.

Biến động mạnh trong tháng cuối năm 2025

Tính riêng tháng 12/2025, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm đạt 449,18 triệu USD. Đáng chú ý, con số này tăng mạnh tới 58,4% so với tháng 11/2025. Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ tháng 12/2024, mức nhập khẩu này lại ghi nhận mức giảm 13,3%.

Hoa Kỳ dẫn đầu các thị trường cung cấp dược phẩm

Trong cơ cấu thị trường cung cấp dược phẩm cho Việt Nam năm 2025, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Italia và Ấn Độ là những đối tác lớn nhất. Trong đó, Hoa Kỳ giữ vị trí dẫn đầu với kim ngạch đạt 514,88 triệu USD, tăng 0,5% so với năm 2024 và chiếm 12% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Pháp đứng vị trí thứ hai với 486,17 triệu USD, tuy nhiên kim ngạch từ thị trường này đã giảm mạnh 15,1% so với năm trước, chiếm tỷ trọng 11,3%. Tiếp theo là thị trường Đức với giá trị trên 400,75 triệu USD, giảm 1% và chiếm 9,3% thị phần.

Nhập khẩu dược phẩm năm 2025

Diễn biến tại các thị trường tiềm năng khác

Thị trường Italia ghi nhận mức tăng trưởng dương 1,6% với kim ngạch đạt gần 307,27 triệu USD, chiếm 7,2% thị phần. Ngược lại, nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 9,1%, đạt mức 305,07 triệu USD, tương đương 7,1% tổng kim ngạch.

Đối với khu vực Liên minh Châu Âu (EU), dữ liệu cho thấy nhập khẩu dược phẩm từ thị trường này năm 2026 đạt trên 2,33 tỷ USD, tăng 1,7% so với năm 2024 và chiếm tới 54,3% tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của cả nước. Nhìn chung, dù có sự tăng trưởng ở một số khu vực nhất định, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ phần lớn các thị trường trong năm 2025 đều có xu hướng giảm so với năm 2024.