Nhập khẩu LNG châu Á dự báo đạt 21,83 triệu tấn, cao nhất trong 5 tháng qua Thị trường khí hóa lỏng khu vực dần ổn định sau biến động nguồn cung từ Trung Đông. Trung Quốc và Nhật Bản tăng cường nhập khẩu khi giá giao ngay duy trì mức 18,8 USD/mmBtu.

Nhu cầu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại châu Á đang ghi nhận sự phục hồi đáng kể sau giai đoạn gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông. Dữ liệu từ hãng phân tích Kpler cho thấy dòng chảy thương mại đang dần thích nghi với các điều kiện thị trường mới, bất chấp áp lực giá vẫn duy trì ở mức cao.

Sản lượng nhập khẩu phục hồi từ mức đáy

Lượng LNG cập cảng châu Á trong tháng 6/2026 dự kiến đạt 21,83 triệu tấn. Đây là mức cao nhất trong 5 tháng qua và tăng nhẹ so với con số 21,55 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, thị trường đã trải qua giai đoạn sụt giảm mạnh vào tháng 4/2026 khi lượng nhập khẩu chỉ đạt 18,74 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng 6 năm.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm trước đó là do tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu từ Qatar – quốc gia đã cung ứng tới 80,9 triệu tấn LNG trong năm 2025. Hiện tại, một số tàu chở hàng của Qatar đã bắt đầu di chuyển qua khu vực này, giúp cải thiện nguồn cung cho toàn khu vực.

Hoạt động vận chuyển và nhập khẩu LNG tại khu vực châu Á đang dần ổn định trở lại

Diễn biến tại các thị trường tiêu thụ chính

Nhật Bản hiện dẫn đầu đà phục hồi nhu cầu tại khu vực. Trong tháng 6/2026, quốc gia này dự kiến nhập khẩu 5,33 triệu tấn LNG, mức cao nhất trong 3 tháng và vượt mức 4,91 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.

Tại Trung Quốc, nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới năm 2025 (66,48 triệu tấn), nhu cầu cũng đang quay trở lại. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất 8 năm là 3,63 triệu tấn vào tháng 4/2026 do giá tăng cao, lượng nhập khẩu dự kiến sẽ đạt 4,48 triệu tấn trong tháng 6/2026.

Quốc gia Nhập khẩu tháng 6/2026 (Dự báo - Triệu tấn) Nhập khẩu tháng 5/2026 (Triệu tấn) Nhật Bản 5,33 - Trung Quốc 4,48 4,74 Hàn Quốc 3,26 3,37 Ấn Độ 2,09 -

Ngược lại, Hàn Quốc dự kiến nhập khẩu 3,26 triệu tấn trong tháng 6/2026, giảm so với mức 3,48 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Biến động giá và sự thay đổi dòng chảy nguồn cung

Giá LNG giao ngay tại khu vực Đông Bắc Á (LNG-AS) đã trải qua những đợt biến động mạnh. Từ mức 10,4 USD/mmBtu trước xung đột, giá đã vọt lên 25,3 USD/mmBtu vào cuối tháng 3/2026 (tăng 143%). Tính đến tuần kết thúc ngày 5/6, giá đang duy trì ở mức 18,8 USD/mmBtu.

Sự thích nghi của các nước Nam Á

Các quốc gia Nam Á vốn phụ thuộc lớn vào Qatar đang dần tìm kiếm nguồn thay thế. Ấn Độ đã tăng cường mua LNG từ Angola, Nigeria và Mỹ để bù đắp thiếu hụt, dự kiến nhập khẩu 2,09 triệu tấn trong tháng 6/2026. Pakistan cũng ghi nhận sự cải thiện khi lượng nhập khẩu dự kiến đạt 210.000 tấn trong tháng 6, tăng đáng kể so với mức đáy 70.000 tấn của tháng 4/2026.

Dòng chảy LNG từ Mỹ

Mỹ đang điều chỉnh lại định hướng xuất khẩu. Lượng LNG Mỹ sang châu Á dự báo đạt 2,73 triệu tấn trong tháng 6/2026, giảm so với mức kỷ lục 4,07 triệu tấn của tháng trước đó. Trong khi đó, dòng hàng này đang quay trở lại châu Âu với khối lượng dự kiến 4,99 triệu tấn trong tháng 6, tăng từ mức 4,53 triệu tấn của tháng 5.

Nhìn chung, dù thị trường LNG châu Á đã vượt qua cú sốc ban đầu và hình thành các dòng chảy thương mại mới, áp lực về giá và rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn là những yếu tố cần quan sát chặt chẽ trong thời gian tới.