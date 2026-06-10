Nhập khẩu LNG tại châu Á phục hồi lên mức 21,83 triệu tấn trong tháng 6/2026 Thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) châu Á ghi nhận mức nhập khẩu cao nhất trong 5 tháng qua khi các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng trở lại lượng hàng cập cảng.

Dữ liệu mới nhất từ đơn vị phân tích hàng hóa Kpler cho thấy khối lượng LNG cập cảng châu Á trong tháng 6/2026 dự kiến đạt 21,83 triệu tấn. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 tháng, vượt qua con số 21,55 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu sự phục hồi đáng kể so với mức đáy 6 năm (18,74 triệu tấn) hồi tháng 4/2026.

Sự trở lại của các quốc gia nhập khẩu hàng đầu

Thị trường chứng kiến sự biến động tại Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới năm 2025. Sau giai đoạn hạn chế mua hàng giao ngay do giá tăng cao vì xung đột tại Trung Đông, lượng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2026 dự kiến đạt 4,48 triệu tấn. Dù thấp hơn đôi chút so với mức 4,74 triệu tấn của tháng 5/2026, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với mức 3,63 triệu tấn ghi nhận hồi tháng 4/2026.

Trong khi đó, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng nhu cầu mạnh mẽ hơn. Lượng LNG nhập khẩu của nước này trong tháng 6/2026 dự kiến đạt 5,33 triệu tấn, mức cao nhất trong 3 tháng. Ngược lại, Hàn Quốc dự kiến nhập khẩu 3,26 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 3,37 triệu tấn của tháng trước đó.

Bảng dự báo nhập khẩu LNG tại các thị trường chính (tháng 6/2026)

Quốc gia Sản lượng dự kiến (Triệu tấn) So với tháng 5/2026 Nhật Bản 5,33 Tăng Trung Quốc 4,48 Giảm nhẹ Hàn Quốc 3,26 Giảm Ấn Độ 2,09 Tăng

Diễn biến giá và dòng chảy nguồn cung

Giá LNG giao ngay tại khu vực Đông Bắc Á (LNG-AS) đã có sự điều chỉnh mạnh. Sau khi đạt đỉnh 3 năm ở mức 25,3 USD/mmBtu vào cuối tháng 3/2026, giá đã giảm xuống 16,05 USD/mmBtu vào giữa tháng 4/2026 và hiện đang giao dịch quanh mức 18,8 USD/mmBtu trong tuần kết thúc ngày 5/6. Mức giá này vẫn cao hơn khoảng 80% so với thời điểm trước khi xung đột Trung Đông bùng phát (10,4 USD/mmBtu).

Tại khu vực Nam Á, Ấn Độ đang dần thích nghi với tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Qatar bằng cách đa dạng hóa đối tác. Nhập khẩu của Ấn Độ dự kiến đạt 2,09 triệu tấn trong tháng 6/2026 nhờ tăng cường mua hàng từ Angola, Nigeria và Mỹ. Tại Pakistan, dù lượng nhập khẩu (210.000 tấn) vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (620.000 tấn), nhưng đã cải thiện rõ rệt so với mức đáy 10 năm ghi nhận vào tháng 4/2026.

Về phía nguồn cung từ Mỹ, dòng chảy năng lượng đang có sự dịch chuyển mục tiêu. Xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Á dự kiến giảm xuống 2,73 triệu tấn trong tháng 6/2026, sau khi đạt kỷ lục 4,07 triệu tấn vào tháng 5/2026. Ngược lại, lượng hàng từ Mỹ sang châu Âu dự kiến tăng lên 4,99 triệu tấn, cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt của các nhà cung cấp trước nhu cầu từ thị trường Đại Tây Dương.

Nhìn chung, sau cú sốc nguồn cung do căng thẳng tại eo biển Hormuz, thị trường LNG châu Á đang dần thiết lập trạng thái cân bằng mới. Tuy nhiên, rủi ro về giá và sự ổn định vận tải vẫn là những yếu tố cần quan sát chặt chẽ trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều diễn biến phức tạp.