Nhập khẩu lúa mì 10 tháng năm 2025 đạt 4,73 triệu tấn, tổng kim ngạch đạt 1,26 tỷ USD Trong 10 tháng năm 2025, lượng lúa mì nhập khẩu giảm 5,7%, đạt 4,73 triệu tấn với giá trung bình 267,1 USD/tấn. Australia tiếp tục dẫn đầu thị trường cung ứng cho Việt Nam.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu lúa mì các loại vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 đạt gần 4,73 triệu tấn, tương ứng trị giá trên 1,26 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, mặt hàng này ghi nhận mức sụt giảm 5,7% về lượng và 8,3% về kim ngạch. Giá nhập khẩu trung bình trong giai đoạn này đạt 267,1 USD/tấn, giảm 2,7%.

Biến động mạnh trong tháng 10/2025

Mặc dù lũy kế 10 tháng sụt giảm, nhưng riêng tháng 10/2025 lại chứng kiến sự tăng trưởng đột biến. Cụ thể, lượng lúa mì nhập khẩu đạt 533.201 tấn với trị giá 141,75 triệu USD, tăng mạnh 42,8% về lượng và 43,6% về kim ngạch so với tháng 9/2025. Giá nhập khẩu trung bình trong tháng 10 đạt 265,9 USD/tấn, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước đó.

So với cùng kỳ tháng 10/2024, các chỉ số cũng duy trì đà tăng trưởng dương với mức tăng 10,5% về lượng và 10,6% về kim ngạch.

Phân tích các thị trường cung ứng chủ lực

Australia hiện là đối tác cung cấp lúa mì lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2025, nhập khẩu từ thị trường này chiếm 25,7% tổng lượng và 26,4% tổng kim ngạch cả nước, đạt 1,22 triệu tấn (tương đương hơn 333 triệu USD). Đáng chú ý, riêng trong tháng 10, lượng nhập khẩu từ Australia tăng vọt 2.049% so với tháng 9/2025.

Brazil xếp vị trí thứ hai với 989.002 tấn, đạt kim ngạch 254,41 triệu USD. Tuy nhiên, thị trường này có xu hướng giảm khi khối lượng nhập khẩu 10 tháng giảm 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái và không ghi nhận đơn hàng nào trong tháng 10/2025.

Thị trường Mỹ đứng thứ ba với mức tăng trưởng ấn tượng 66,6% về lượng, đạt 745.346 tấn. Mặc dù khối lượng tăng mạnh, nhưng giá nhập khẩu từ Mỹ lại giảm 11,9%, đứng ở mức bình quân 272,9 USD/tấn.

Bảng thống kê các thị trường nhập khẩu lúa mì chính 10 tháng năm 2025

Thị trường Khối lượng (Tấn) Tỷ trọng lượng (%) Biến động lượng (%) Australia 1.220.000 25,7% +28,3% Brazil 989.002 20,9% -15,8% Mỹ 745.346 15,8% +66,6%

Nhìn chung, xu hướng nhập khẩu lúa mì của Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ rệt giữa các nguồn cung, trong đó Australia và Mỹ đang củng cố vị thế nhờ tốc độ tăng trưởng ổn định về khối lượng bất chấp biến động về giá toàn cầu.