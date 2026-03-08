Nhập khẩu lúa mì 11 tháng năm 2025 đạt 1,38 tỷ USD, giảm nhẹ về giá và lượng Việt Nam nhập khẩu gần 5,16 triệu tấn lúa mì trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch giảm 6,5%. Đáng chú ý, nguồn cung từ Mỹ tăng mạnh trong khi Brazil có dấu hiệu chững lại.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan công bố ngày 10/12/2025, hoạt động nhập khẩu lúa mì của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 ghi nhận sự sụt giảm đồng bộ ở cả ba chỉ số: khối lượng, kim ngạch và giá thành so với cùng kỳ năm 2024.

Diễn biến tổng quan thị trường lúa mì 11 tháng năm 2025

Tính chung 11 tháng năm 2025, tổng lượng lúa mì nhập khẩu các loại đạt gần 5,16 triệu tấn, trị giá trên 1,38 tỷ USD. Giá nhập khẩu trung bình trong giai đoạn này đạt 267,7 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu giảm 4%, kim ngạch giảm 6,5% và giá trung bình giảm 2,7%.

Riêng trong tháng 11/2025, thị trường có những biến động trái chiều. Lượng nhập khẩu đạt 429.089 tấn (tương đương 117,32 triệu USD), giảm 19,5% về lượng và 17,2% về kim ngạch so với tháng 10/2025. Tuy nhiên, giá nhập khẩu trung bình trong tháng 11 lại tăng 2,9%, đạt 273,4 USD/tấn.

Phân tích các thị trường cung ứng chủ lực

Australia tiếp tục giữ vững vị trí là nhà cung cấp lúa mì lớn nhất cho Việt Nam. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về khối lượng, trong khi Brazil có xu hướng sụt giảm rõ rệt.

Thị trường Khối lượng (Tấn) Kim ngạch (Triệu USD) Giá TB (USD/tấn) Biến động khối lượng (%) Australia 1.320.000 361,77 274,0 +28,2% Brazil 989.002 254,41 257,2 -15,8% Mỹ 804.151 219,68 273,2 +66,9%

Cụ thể, lúa mì từ Australia chiếm 25,6% tổng lượng và 26,2% tổng kim ngạch của cả nước. Dù khối lượng tăng mạnh hơn 28%, nhưng giá nhập khẩu trung bình từ thị trường này lại giảm 10,3% so với 11 tháng năm 2024. Đáng chú ý, trong tháng 11/2025, Việt Nam hoàn toàn không nhập khẩu lúa mì từ thị trường Brazil.

Ngược lại, thị trường Mỹ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi lượng nhập khẩu tăng tới 66,9% và kim ngạch tăng 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp mức giá trung bình giảm 11,6% xuống còn 273,2 USD/tấn.