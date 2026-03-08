Nhập khẩu ngô năm 2025 đạt 11,91 triệu tấn, kim ngạch giảm gần 3% Việt Nam nhập khẩu hơn 11,91 triệu tấn ngô trong năm 2025 với tổng trị giá 2,95 tỷ USD. Dù khối lượng giảm 4,8%, giá nhập khẩu trung bình lại tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại của Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận xu hướng giảm về khối lượng và giá trị nhưng lại gia tăng về đơn giá. Cụ thể, tổng lượng ngô nhập khẩu đạt trên 11,91 triệu tấn, tương đương trị giá hơn 2,95 tỷ USD. So với năm 2024, lượng ngô nhập khẩu đã giảm 4,8% và kim ngạch giảm 2,9%.

Đáng chú ý, giá nhập khẩu trung bình trong năm 2025 đạt mức 248,1 USD/tấn, tăng 2,1% so với năm trước. Riêng trong tháng 12/2025, thị trường chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ khi lượng ngô nhập khẩu đạt 1,51 triệu tấn, tương đương 366,98 triệu USD, tăng lần lượt 59,1% về lượng và 61,3% về kim ngạch so với tháng 11/2025.

Argentina dẫn đầu thị phần cung ứng ngô cho Việt Nam

Trong năm 2025, Argentina tiếp tục giữ vững vị thế là đối tác cung cấp ngô lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Quốc gia Nam Mỹ này chiếm tỷ trọng 46,5% về tổng lượng và 46,7% về tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Cụ thể, nhập khẩu từ Argentina đạt 5,54 triệu tấn, trị giá gần 1,38 tỷ USD. Mặc dù khối lượng và kim ngạch giảm lần lượt 13,4% và 10,1% so với năm 2024, nhưng mức giá trung bình lại ghi nhận mức tăng 3,8%. Trong tháng 12/2025, lượng ngô từ thị trường này tăng đột biến 150% so với tháng trước đó, đạt 413.011 tấn.

Diễn biến tại các thị trường trọng điểm khác

Brazil đứng ở vị trí thứ hai với khối lượng nhập khẩu đạt 4,15 triệu tấn, tương đương 996,01 triệu USD. Thị trường này chiếm khoảng 34,8% tổng lượng ngô nhập khẩu của cả nước. Tuy nhiên, cả ba chỉ số gồm lượng, kim ngạch và giá tại thị trường Brazil đều đi xuống so với năm 2024, với mức giảm lần lượt là 15,3%, 16,2% và 1,1%.

Một điểm mới đáng ghi nhận trong năm 2025 là sự xuất hiện của thị trường Campuchia. Việt Nam đã nhập khẩu 122.435 tấn ngô từ quốc gia láng giềng này, đạt kim ngạch 27,88 triệu USD với giá trung bình 227,7 USD/tấn. Đây là sự thay đổi đáng kể khi trong năm 2024 Việt Nam không phát sinh giao dịch nhập khẩu ngô từ thị trường này.

Thị trường Tỷ trọng khối lượng (%) Khối lượng (Triệu tấn) Kim ngạch (Tỷ USD) Argentina 46,5 5,54 1,38 Brazil 34,8 4,15 0,996 Khác 18,7 2,22 0,574

Nhìn chung, bức tranh nhập khẩu ngô năm 2025 cho thấy sự điều chỉnh về nguồn cung và giá cả, đồng thời phản ánh xu hướng đa dạng hóa thị trường nhập khẩu để đảm bảo nhu cầu nguyên liệu sản xuất trong nước.