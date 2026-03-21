Nhập khẩu ô tô hai tháng đầu năm 2026 tăng 26,3%, xe Trung Quốc vượt Thái Lan Tổng lượng ô tô nhập khẩu đạt 31.372 chiếc trong hai tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, nguồn cung từ Trung Quốc tăng mạnh 84,4%, chính thức vượt qua Thái Lan về số lượng.

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ trong giai đoạn đầu năm 2026 với lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng trưởng ở cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị kim ngạch. Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, riêng trong tháng 2/2026, các doanh nghiệp đã đưa về nước 16.216 ô tô với tổng kim ngạch đạt hơn 359 triệu USD.

Tính chung lũy kế hai tháng đầu năm 2026, tổng lượng xe nhập khẩu đạt 31.372 chiếc, tương ứng giá trị 745,66 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, con số này ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt 26,3% về lượng và 38,6% về kim ngạch. Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi và các hãng xe đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng cho các kế hoạch kinh doanh trong năm mới.

Indonesia duy trì vị thế dẫn đầu về số lượng xe phổ thông

Xét về thị trường cung cấp, Indonesia tiếp tục giữ vững vị trí số một với 11.823 xe cập cảng Việt Nam, đạt tổng giá trị hơn 164 triệu USD. Thị trường này hiện chiếm 37,7% tổng lượng xe nhập khẩu toàn quốc. So với cùng kỳ, lượng xe từ Indonesia tăng 24,3% và kim ngạch tăng 21,6%.

Đáng chú ý, dù dẫn đầu về số lượng, giá trị trung bình mỗi xe từ quốc gia này chỉ ở mức 13.870 USD (tương đương khoảng 356 triệu đồng). Điều này phản ánh rõ cơ cấu sản phẩm từ Indonesia chủ yếu tập trung vào phân khúc xe phổ thông, bao gồm các dòng MPV và SUV đô thị vốn đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ mức giá cạnh tranh.

Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ, vượt Thái Lan về kim ngạch

Điểm nhấn quan trọng nhất trong báo cáo lần này là sự trỗi dậy của xe có nguồn gốc từ Trung Quốc. Quốc gia này đã chính thức vươn lên vị trí thứ hai với 10.047 xe, đạt kim ngạch lên tới 344,19 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe nhập khẩu từ thị trường này tăng vọt 84,4%, trong khi giá trị kim ngạch tăng tới 101%.

Dù chỉ chiếm 32% về số lượng nhưng xe Trung Quốc lại đóng góp tới 46,2% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Điều này cho thấy giá trị đơn xe từ Trung Quốc cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Cơ cấu sản phẩm cũng rất đa dạng, từ xe tải chuyên dụng đến các dòng xe du lịch và xe con. Đặc biệt, phân khúc xe công nghệ mới như xe điện (EV) và xe hybrid của các thương hiệu như BYD, Geely, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo đang liên tục đổ bộ vào Việt Nam.

Thái Lan lùi xuống vị trí thứ ba

Trong khi đó, Thái Lan – vốn từng là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất sang Việt Nam – nay đã xếp ở vị trí thứ ba. Trong hai tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan 7.523 xe với kim ngạch đạt 160,19 triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 24% về lượng và 21,5% về giá trị. Các dòng xe nhập khẩu từ xứ sở Chùa Vàng vẫn duy trì thế mạnh ở phân khúc xe bán tải và xe gầm cao đa dụng.

Sự thay đổi về thứ hạng giữa các thị trường cung cấp cho thấy một bước ngoặt lớn trong cơ cấu thị trường ô tô Việt Nam. Nguồn cung từ Trung Quốc không chỉ gia tăng về quy mô mà còn tập trung mạnh vào các dòng xe công nghệ cao và xe điện, hứa hẹn sẽ tạo ra những cuộc cạnh tranh gay gắt về cả công nghệ lẫn giá thành trong thời gian tới.