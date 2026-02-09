Nhập khẩu quặng và khoáng sản năm 2025 đạt 30,54 triệu tấn, trị giá gần 3,16 tỷ USD Năm 2025, Việt Nam chi gần 3,16 tỷ USD nhập khẩu quặng và khoáng sản, tăng 10,6% về kim ngạch. Australia và Brazil tiếp tục là hai thị trường cung ứng lớn nhất.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, tổng lượng quặng và khoáng sản nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2025 đạt 30,54 triệu tấn, tương ứng với kim ngạch gần 3,16 tỷ USD. So với năm 2024, mặt hàng này đã ghi nhận mức tăng trưởng 16,8% về khối lượng và 10,6% về giá trị, phản ánh nhu cầu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất công nghiệp tăng cao.

Biến động mạnh trong tháng cuối năm 2025

Đáng chú ý, hoạt động nhập khẩu trong tháng 12/2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Cụ thể, lượng hàng về đạt trên 3,62 triệu tấn với trị giá 392,92 triệu USD, tăng lần lượt 119,5% về lượng và 125,6% về kim ngạch so với tháng 11/2025. So với cùng kỳ tháng 12/2024, các chỉ số này cũng tăng trưởng ở mức trên 66%.

Về diễn biến giá, giá nhập khẩu trung bình trong tháng 12/2025 đạt 108,5 USD/tấn, tăng 2,8% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2025, giá quặng và khoáng sản nhập khẩu đạt trung bình 103,4 USD/tấn, giảm 5,3% so với mức bình quân của năm 2024.

Australia và Brazil chiếm lĩnh thị phần cung ứng

Thống kê cho thấy Australia và Brazil tiếp tục là hai đối tác chiến lược, cung cấp tới 66,5% tổng kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam.

Australia: Đạt 12,61 triệu tấn, tương đương 1,25 tỷ USD. Dù lượng nhập khẩu tăng 9,9% nhưng kim ngạch lại giảm nhẹ 1,3% do giá nhập khẩu bình quân giảm 10,2%, xuống còn 99,2 USD/tấn.

Đạt 12,61 triệu tấn, tương đương 1,25 tỷ USD. Dù lượng nhập khẩu tăng 9,9% nhưng kim ngạch lại giảm nhẹ 1,3% do giá nhập khẩu bình quân giảm 10,2%, xuống còn 99,2 USD/tấn. Brazil: Đạt 8,02 triệu tấn với trị giá 847,83 triệu USD, tăng trưởng 13,4% về lượng và 5,8% về kim ngạch. Giá nhập khẩu trung bình từ thị trường này đạt 105,8 USD/tấn.

Ngược lại, nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á có xu hướng sụt giảm. Trong năm 2025, nhập khẩu từ thị trường này đạt 3,63 triệu tấn, trị giá 238,1 triệu USD, giảm lần lượt 5,1% về lượng và 3,5% về kim ngạch so với năm 2024. Giá nhập khẩu trung bình từ khu vực này đạt 65,7 USD/tấn, tăng 1,6%.

Nhập khẩu quặng và khoáng sản năm 2025

Bảng thống kê thị trường nhập khẩu chủ yếu năm 2025

Thị trường Khối lượng (Triệu tấn) Kim ngạch (Triệu USD) Giá trung bình (USD/tấn) Australia 12,61 1.250 99,2 Brazil 8,02 847,83 105,8 Đông Nam Á 3,63 238,1 65,7

Dữ liệu trên cho thấy sự phụ thuộc lớn của ngành công nghiệp trong nước vào nguồn nguyên liệu từ các thị trường xa xôi như Châu Đại Dương và Nam Mỹ, trong khi nguồn cung nội khối Đông Nam Á vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn về giá trị.