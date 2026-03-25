Nhập khẩu than đá 2 tháng đầu năm 2026: Kim ngạch vượt 1,21 tỷ USD, thị trường Nga tăng mạnh Việt Nam nhập khẩu 11,16 triệu tấn than đá trong 2 tháng đầu năm 2026, tăng 3,6% về lượng. Australia, Indonesia và Nga là ba nguồn cung chính chiếm 86% kim ngạch.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 11,16 triệu tấn than đá, tương đương kim ngạch 1,21 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, khối lượng nhập khẩu tăng 3,6% và kim ngạch tăng 3,18%.

Nhập khẩu than đá 2 tháng đầu năm 2026 (Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2026 của CHQ)

Biến động nhập khẩu trong tháng 2/2026

Riêng trong tháng 2/2026, cả nước nhập khẩu 4,95 triệu tấn than đá, trị giá 538,64 triệu USD với mức giá trung bình 108,8 USD/tấn. So với tháng 1/2026, các chỉ số ghi nhận sự sụt giảm lần lượt 20,21% về lượng và 19,52% về kim ngạch, tuy nhiên giá nhập khẩu lại tăng nhẹ 0,87%.

Nếu so sánh với tháng 2/2025, lượng than nhập khẩu giảm 13,85% và kim ngạch giảm 11,83%. Điểm đáng chú ý là giá nhập khẩu trung bình trong cả 2 tháng đầu năm 2026 đạt 108,4 USD/tấn, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Australia, Indonesia và Nga chiếm lĩnh thị trường

Than đá nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu đến từ ba thị trường chính: Australia, Indonesia và Nga, chiếm hơn 86% tổng kim ngạch của cả nước. Trong đó, Australia dẫn đầu về kim ngạch với gần 526,86 triệu USD cho 3,88 triệu tấn than, tăng 14,71% về lượng và 14,52% về trị giá.

Indonesia là nguồn cung lớn thứ hai về giá trị nhưng dẫn đầu về khối lượng với 4,26 triệu tấn, tương đương gần 353,77 triệu USD. Tuy nhiên, cả lượng và kim ngạch từ thị trường này đều giảm lần lượt 4,85% và 5,67% so với cùng kỳ 2025. Trong khi đó, thị trường Nga ghi nhận sự tăng trưởng đột phá về khối lượng khi tăng 35,52%, đạt 1,28 triệu tấn.

Chi tiết các thị trường cung ứng than đá chính 2 tháng đầu năm 2026

Thị trường Khối lượng (Triệu tấn) Kim ngạch (Triệu USD) Tỷ trọng khối lượng (%) Australia 3,88 526,86 34,74% Indonesia 4,26 353,77 38,14% Nga 1,28 161,02 11,50%

Nhìn chung, mặc dù có sự sụt giảm trong tháng 2 do yếu tố mùa vụ, xu hướng nhập khẩu than đá trong 2 tháng đầu năm 2026 vẫn giữ được đà tăng trưởng nhẹ về quy mô tổng thể, đặc biệt là sự chuyển dịch tỷ trọng từ các thị trường truyền thống.