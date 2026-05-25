Nhập khẩu thép 4 tháng đầu năm 2026 đạt 3,61 tỷ USD, thị trường Ấn Độ tăng trưởng đột biến Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 5,04 triệu tấn thép, trị giá 3,61 tỷ USD. Đáng chú ý, đơn giá trung bình tăng 1,63% trong khi nguồn cung từ Ấn Độ bứt phá mạnh.

Theo số liệu thống kê mới nhất, nhập khẩu thép của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa khối lượng và trị giá. Mặc dù lượng hàng nhập về giảm nhẹ, nhưng do đơn giá trung bình tăng cao, tổng kim ngạch nhập khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến thị trường nhập khẩu thép trong 4 tháng đầu năm 2026

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng thép nhập khẩu của cả nước đạt 5,04 triệu tấn, tương đương trị giá 3,61 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng thép nhập khẩu đã giảm 1,45%, tuy nhiên trị giá lại tăng 0,15%. Sự chênh lệch này xuất phát từ việc giá thép nhập khẩu trung bình đạt 716 USD/tấn, tăng 1,63% so với 4 tháng đầu năm 2025.

Riêng trong tháng 4/2026, thị trường chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi lượng nhập khẩu đạt 1,43 triệu tấn, trị giá 1,01 tỷ USD. Con số này tăng lần lượt 14,85% về lượng và 13,08% về trị giá so với tháng 3/2026. So với cùng kỳ tháng 4/2025, các chỉ số này cũng tăng lần lượt 3,64% và 4,69%.

Sự thay đổi về cơ cấu thị trường nguồn cung

Thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể về tỷ trọng giữa các quốc gia và khu vực:

Trung Quốc duy trì vị thế đứng đầu nhưng thu hẹp thị phần

Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp sắt thép lớn nhất cho Việt Nam nhờ ưu thế về giá và danh mục sản phẩm đa dạng. Tuy nhiên, thị phần của quốc gia này đã giảm mạnh từ 58,07% trong 4 tháng đầu năm 2025 xuống còn 44,56% trong cùng kỳ năm 2026. Cụ thể, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 2,25 triệu tấn (giảm 24,38%), trị giá 1,52 tỷ USD (giảm 19,08%).

Ấn Độ bứt phá, ASEAN tăng trưởng ổn định

Đáng chú ý nhất là thị trường Ấn Độ khi nổi lên như một nguồn cung mới đầy tiềm năng với mức tăng trưởng kỷ lục. Nhập khẩu thép từ Ấn Độ đạt 601,48 nghìn tấn, trị giá 308,12 triệu USD, tăng lần lượt 12.083,09% về lượng và 2.034,47% về trị giá.

Khu vực ASEAN cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 658,65 nghìn tấn, trị giá 714,45 triệu USD (tăng 40,98% về lượng). Trong đó, Indonesia đóng vai trò chủ chốt, chiếm tới 87,95% tỷ trọng nhập khẩu từ khối ASEAN với 579,26 nghìn tấn.

Thị trường Lượng (tấn) Trị giá (USD) Biến động lượng (%) Trung Quốc 2,25 triệu 1,52 tỷ -24,38% ASEAN 658,65 nghìn 714,45 triệu +40,98% Ấn Độ 601,48 nghìn 308,12 triệu +12.083,09% Nhật Bản 646,98 nghìn 433,23 triệu -22,65% Hàn Quốc 524,88 nghìn 391,99 triệu +8,18%

Nhóm thị trường thép chất lượng cao

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là hai đối tác ổn định cung cấp các dòng thép chất lượng cao phục vụ công nghiệp chế tạo. Trong khi nhập khẩu từ Nhật Bản giảm 22,65% về lượng do áp lực tăng giá (tăng 5,78%), thì nhập khẩu từ Hàn Quốc lại tăng 8,18% về lượng nhờ lợi thế cạnh tranh.

Ngoài ra, thị trường EU dù chiếm quy mô nhỏ nhưng ghi nhận mức tăng đột biến 216,35% về lượng, tập trung vào các dòng thép hợp kim đặc chủng từ Bỉ, Hà Lan và Pháp phục vụ cho các ngành công nghiệp chính xác và năng lượng.