Nhập khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2025 đạt gần 4,19 tỷ USD Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2025 giảm 5,7% so với cùng kỳ, trong đó Achentina duy trì vị thế nhà cung cấp lớn nhất với hơn 1,6 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 đạt gần 4,19 tỷ USD. Mức giá trị này ghi nhận mức giảm 5,7% so với cùng kỳ 11 tháng năm 2024.

Biến động mạnh về kim ngạch trong tháng 11

Tính riêng trong tháng 11/2025, giá trị nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 321,06 triệu USD. So với tháng 10/2025, kim ngạch đã giảm 18% và giảm tới 23,7% khi so sánh với tháng 11 của năm trước.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng năm 2025 tính toán từ số liệu công bố ngày 10/12/2025.

Achentina dẫn đầu thị trường cung ứng

Achentina tiếp tục là thị trường cung cấp thức ăn gia súc lớn nhất cho Việt Nam trong 11 tháng năm 2025. Kim ngạch từ thị trường này đạt trên 1,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 38,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 3,2% so với 11 tháng năm 2024.

Tuy nhiên, xét riêng tháng 11/2025, nhập khẩu từ Achentina chỉ đạt trên 112,58 triệu USD, ghi nhận mức giảm 23,9% so với tháng 10/2025 và giảm sâu 50,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến tại các thị trường Mỹ và Brazil

Thị trường Mỹ đứng thứ hai về kim ngạch với tỷ trọng 17,6%, đạt gần 735,96 triệu USD trong 11 tháng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2024. Trong tháng 11/2025, nhập khẩu từ Mỹ đạt 58,96 triệu USD, giảm lần lượt 30,8% so với tháng trước và 29,9% so với cùng kỳ.

Thị trường Brazil chiếm 10,3% tổng kim ngạch cả nước, đạt 430,88 triệu USD trong 11 tháng năm 2025, giảm 18,7% so với năm 2024. Đáng chú ý, dù tháng 11/2025 giảm 39,5% so với tháng 10/2025 nhưng lại tăng mạnh 110,4% so với tháng 11/2024, đạt mức 6,18 triệu USD.

Bảng thống kê các thị trường chủ lực 11 tháng năm 2025