Nhập khẩu thức ăn gia súc 2 tháng đầu năm 2026 giảm 21,22%, đạt hơn 633 triệu USD Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong 2 tháng đầu năm 2026 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên nguồn cung từ thị trường Mỹ và Trung Quốc vẫn tăng trưởng dương.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt trên 633 triệu USD, giảm 21,22% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 2/2026, giá trị nhập khẩu đạt gần 258,17 triệu USD, ghi nhận mức giảm 33,56% so với tháng 1/2026 và giảm 48,28% so với tháng 2/2025.

Hoa Kỳ dẫn đầu về nguồn cung thức ăn gia súc

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường cung cấp thức ăn gia súc lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 26,5% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Giá trị nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 167,47 triệu USD, tăng mạnh 48,79% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính riêng tháng 2/2026, nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt trên 71,57 triệu USD. Mặc dù con số này giảm 25,4% so với tháng 1/2026, nhưng nếu so với tháng 2/2025, kim ngạch vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 17%.

Biến động tại các thị trường Achentina và Trung Quốc

Achentina đứng thứ hai về kim ngạch với tỷ trọng 21,7%, đạt trên 137,6 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, đây là thị trường có mức sụt giảm mạnh nhất khi giảm tới 62,3% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ tính riêng tháng 2/2026, nhập khẩu từ Achentina đạt 51,43 triệu USD, giảm 40,3% so với tháng 1/2026 và giảm sâu 78,9% so với tháng 2/2025.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong 2 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu thức ăn gia súc từ nước này tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 62,32 triệu USD, chiếm 9,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trong tháng 2/2026, mặc dù kim ngạch giảm 34,6% so với tháng 1/2026 nhưng vẫn tăng 23,3% so với tháng 2/2025, đạt 24,63 triệu USD.

Các thị trường có mức tăng trưởng đột biến

Bên cạnh các đối tác lớn, một số thị trường có kim ngạch nhỏ nhưng lại ghi nhận mức tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2025, bao gồm:

Mexico: Tăng 318,2%, đạt 1,1 triệu USD.

Italia: Tăng 245,4%, đạt 2,34 triệu USD.

Canada: Tăng 158,7%, đạt 10,8 triệu USD.

Dữ liệu về nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong 2 tháng đầu năm 2026 được tính toán dựa trên số liệu công bố ngày 10/3/2026 của Cục Hải quan.