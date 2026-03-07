Nhập khẩu thức ăn gia súc năm 2025 đạt 4,58 tỷ USD, giảm 6,4% Trong năm 2025, Việt Nam chi hơn 4,58 tỷ USD để nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 6,4% so với năm 2024. Argentina tiếp tục dẫn đầu thị trường cung ứng với tỷ trọng 36,6%.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan công bố ngày 10/1/2026, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong năm 2025 đạt trên 4,58 tỷ USD. So với năm 2024, con số này đã ghi nhận mức sụt giảm 6,4%.

Diễn biến thị trường tháng 12/2025

Tính riêng trong tháng 12/2025, giá trị nhập khẩu nhóm hàng này đạt 395,72 triệu USD. Dù ghi nhận mức tăng trưởng 23,3% so với tháng 11/2025, nhưng nếu so với cùng kỳ tháng 12/2024, con số này vẫn thấp hơn 13,4%.

Sự biến động trong tháng cuối năm cho thấy nhu cầu nhập khẩu có dấu hiệu phục hồi ngắn hạn để phục vụ giai đoạn sản xuất cao điểm, tuy nhiên xu hướng chung của cả năm vẫn ở mức tăng trưởng âm.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu năm 2025

Các thị trường cung ứng chủ lực

Argentina hiện là đối tác lớn nhất cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu cho Việt Nam. Trong năm 2025, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 1,68 tỷ USD, chiếm 36,6% tổng kim ngạch cả nước, dù giảm 3,7% so với năm 2024. Đáng chú ý, trong tháng 12/2025, nhập khẩu từ Argentina chỉ đạt 75,95 triệu USD, giảm mạnh 32,5% so với tháng 11/2025 và giảm tới 59,9% so với tháng 12/2024.

Mỹ đứng vị trí thứ hai với thị phần 18,8%, đạt kim ngạch trên 859,32 triệu USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong tháng 12/2025, nhập khẩu từ Mỹ có sự bứt phá mạnh mẽ khi đạt 123,39 triệu USD, tăng 109,3% so với tháng trước đó.

Brazil là thị trường lớn thứ ba, đóng góp 9,7% vào tổng kim ngạch nhập khẩu với giá trị 442,79 triệu USD trong năm 2025, giảm 19,9% so với năm 2024. Trong tháng 12/2025, nhập khẩu từ Brazil đạt 11,91 triệu USD, tăng 92,8% so với tháng 11/2025 nhưng vẫn giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng quan số liệu các thị trường chính năm 2025

Thị trường Kim ngạch năm 2025 (USD) Tỷ trọng (%) So với năm 2024 (%) Argentina 1.680.000.000 36,6% -3,7% Mỹ 859.320.000 18,8% -15,4% Brazil 442.790.000 9,7% -19,9%

Nhìn chung, bức tranh nhập khẩu nguyên liệu chăn nuôi năm 2025 chứng kiến sự sụt giảm ở hầu hết các thị trường cung ứng trọng điểm. Áp lực giảm chi phí đầu vào và sự điều chỉnh trong quy mô chăn nuôi nội địa có thể là những yếu tố tác động trực tiếp đến xu hướng này.