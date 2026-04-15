Nhập khẩu thức ăn gia súc quý I/2026 đạt trên 1 tỷ USD Dù tổng kim ngạch nhập khẩu giảm 13,64% so với cùng kỳ năm 2025, thị trường thức ăn gia súc và nguyên liệu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1,01 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, con số này giảm 13,64%. Tuy nhiên, nếu tính riêng tháng 3/2026, giá trị nhập khẩu đã đạt trên 373,97 triệu USD, tăng mạnh 44,86% so với tháng 2/2026 và tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phân hóa giữa các thị trường cung ứng lớn

Hoa Kỳ hiện là nhà cung cấp thức ăn gia súc lớn nhất cho Việt Nam trong quý I/2026. Kim ngạch từ thị trường này đạt trên 239,87 triệu USD, chiếm 23,77% tổng thị phần nhập khẩu cả nước và tăng 42,34% so với 3 tháng đầu năm 2025. Riêng trong tháng 3/2026, nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt gần 72,43 triệu USD, duy trì đà tăng trưởng ổn định ở mức 29,42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, Achentina - thị trường cung ứng lớn thứ hai - ghi nhận mức giảm sâu. Trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu từ Achentina chỉ đạt trên 203,37 triệu USD, giảm 58,96% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng 20,15% tổng kim ngạch.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2026

Thị trường Trung Quốc cũng cho thấy sự tăng trưởng khả quan với kim ngạch quý I/2026 đạt 104,61 triệu USD, tăng 35,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tháng 3/2026 chứng kiến mức tăng đột biến 71,49% so với tháng 2/2026, nâng tỷ trọng của thị trường này lên 10,37% trong tổng cơ cấu nhập khẩu.

Các thị trường ghi nhận mức tăng trưởng đột biến

Bên cạnh các đối tác truyền thống, thị trường thức ăn gia súc trong 3 tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ từ một số khu vực có quy mô nhỏ hơn nhưng tốc độ tăng trưởng rất cao:

Ấn Độ: Đạt 67,96 triệu USD, tăng 122,24% so với cùng kỳ năm 2025.

Italia: Đạt 4,11 triệu USD, tăng mạnh 203,57%.

Tây Ban Nha: Đạt 18,15 triệu USD, tăng 119,06%.

Bảng thống kê kim ngạch các thị trường chủ chốt

Thị trường Kim ngạch Q1/2026 (Triệu USD) Tỷ trọng (%) So với Q1/2025 (%) Hoa Kỳ 239,87 23,77% +42,34% Achentina 203,37 20,15% -58,96% Trung Quốc 104,61 10,37% +35,21% Ấn Độ 67,96 6,73% +122,24%

Nhìn chung, dù tổng kim ngạch có xu hướng giảm so với năm ngoái, nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3 và sự dịch chuyển nguồn cung sang các thị trường như Hoa Kỳ và các nước châu Âu cho thấy những biến động mới trong chiến lược nhập khẩu nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất trong nước.