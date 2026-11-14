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Nhật Bản 3-2 Brazil: Nhật Bản giành chiến thắng

Văn Thể14/11/2026 12:13

Cả hai đội đều đang có phong độ cao, cùng thắng 3, hòa 1, thua 1 ở 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 17:15 ngày 14/11/2026 tại National Stadium.

Nhật Bản3 - 2BrazilKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nhật Bản tiếp đón Brazil.

  • 15'BÀN THẮNG! Nhật Bản (1-0)

    Phút 15': T. Kubo (Nhật Bản) lập công (kiến tạo: R. Doan). Tỷ số: 1 - 0.

  • 18'Brazil ép sân

    Cầm bóng: Nhật Bản 40% - 60% Brazil, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Nhật Bản (2-0)

    Phút 19': K. Nakamura (Nhật Bản) lập công (kiến tạo: S. Nakano). Tỷ số: 2 - 0.

  • 30'Brazil ép sân

    Cầm bóng: Nhật Bản 35% - 65% Brazil, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 33'BÀN THẮNG! Brazil (2-1)

    Phút 33': Vinicius Junior (Brazil) lập công (kiến tạo: Bruno Guimaraes). Tỷ số: 2 - 1.

  • 43'Brazil ép sân

    Cầm bóng: Nhật Bản 41% - 59% Brazil, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 10 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 56'Brazil ép sân

    Cầm bóng: Nhật Bản 39% - 61% Brazil, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 14 - 3, cứu thua 3 - 1.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Brazil): Marlon Gomes vào sân thay Andre.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Brazil): Alisson vào sân thay Estevao.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Brazil): Jonathan Jesus vào sân thay Cunha.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Nhật Bản): K. Sano vào sân thay T. Kubo.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Nhật Bản): Y. Sugawara vào sân thay S. Nakano.

  • 68'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nhật Bản 44% - 56% Brazil, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 18 - 7, cứu thua 4 - 1.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Brazil): Endrick vào sân thay Raphinha.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Nhật Bản): J. Ito vào sân thay K. Nakamura.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Nhật Bản): K. Ogawa vào sân thay D. Maeda.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Nhật Bản): T. Sakamoto vào sân thay R. Doan.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Nhật Bản): T. Minamino vào sân thay D. Kamada.

  • 75'BÀN THẮNG! Brazil (2-2)

    Phút 75': Vinicius Junior (Brazil) lập công (kiến tạo: Bruno Guimaraes). Tỷ số: 2 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Brazil): Vanderson vào sân thay Wesley Franca.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Brazil): Joao Gomes vào sân thay Andrey Santos.

  • 80'Brazil ép sân

    Cầm bóng: Nhật Bản 45% - 55% Brazil, dứt điểm 5 - 14 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 1 - 8; phạm lỗi 18 - 8, cứu thua 4 - 1.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Nhật Bản): K. Itakura vào sân thay K. Machida.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Nhật Bản): J. Suzuki vào sân thay H. Ito.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Nhật Bản): K. Sano vào sân thay A. Tanaka.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': J. Suzuki (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Vinicius Junior (Brazil) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Endrick (Brazil) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+1'BÀN THẮNG! Nhật Bản (3-2)

    Phút 90+1': T. Sakamoto (Nhật Bản) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • KTKết thúc: Nhật Bản 3-2 Brazil

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 19:14 14/11/2026

Đội hình chính thức
Nhật Bản
Sơ đồ 3-4-2-1
Brazil
Sơ đồ 4-3-3
1
Zion Suzuki
3
Ayumu Seko
21
Hiroki Itō
16
Koki Machida
10
Ritsu Doan
6
Shuto Nakano
17
Ao Tanaka
13
Keito Nakamura
20
Takefusa Kubo
11
Daizen Maeda
15
Daichi Kamada
23
Pedro Morisco
2
Wesley
4
Jair
3
Gabriel Magalhães
16
Carlos Augusto
8
Bruno Guimarães
21
Andrey Santos
17
André Luiz
11
Estêvão
10
Raphinha
7
Vinícius Júnior
Dự bị
Nhật Bản
12 Léo Kokubo23 Tomoki Hayakawa2 Yukinari Sugawara4 Ko Itakura5 Tsuyoshi Watanabe25 Junnosuke Suzuki14 Junya Ito18 Yuito Suzuki22 Kodai Sano
Brazil
1 Bento12 Lucas Perri15 Arthur Dias6 Douglas Santos24 Jonathan Jesus13 Vanderson14 Vitor Reis25 Gabriel Bontempo20 Marlon Gomes
Cập nhật đội hình lúc 16:51 14/11/2026
Nhật BảnThống kêBrazil
42%
Kiểm soát bóng
58%
5
Dứt điểm
17
3
Trúng đích
6
1
Phạt góc
9
20
Phạm lỗi
9
4
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
Brazil
2 bàn
Takefusa Kubo
Takefusa Kubo
Nhật Bản
1 bàn
Keito Nakamura
Keito Nakamura
Nhật Bản
1 bàn
Bruno Guimarães
Bruno Guimarães
Brazil
2 kiến tạo · điểm 8.2
Shuto Nakano
Shuto Nakano
Nhật Bản
1 kiến tạo · điểm 7.3
Ritsu Doan
Ritsu Doan
Nhật Bản
1 kiến tạo · điểm 6.5

Nhật Bản và Brazil gặp nhau trong thế cân bằng về phong độ: cả hai đều thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 17:15 ngày 14/11/2026 trên sân National Stadium.

Hai đội cùng mang phong độ cao

Nhật Bản đến trận này với mạch kết quả khá tích cực. Họ thắng trận gần nhất, trước đó hòa một trận, rồi thắng tiếp hai trận liền. Lần thua duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở cuối chuỗi, tức là trận xa nhất tính từ hiện tại.

Brazil cũng có thành tích tương tự về tổng số trận thắng, hòa, thua. Tuy nhiên, đà đi lên của họ rất rõ: Brazil thắng hai trận gần nhất, trước đó hòa một trận, thua một trận rồi thắng trận xa nhất trong chuỗi.

Thế đối đầu nghiêng về Brazil

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Brazil thắng 4 trận và Nhật Bản thắng 1 trận. Hai đội không có trận hòa nào. Con số này cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường có người thắng rõ ràng, và phần nhiều thuộc về đội bóng Nam Mỹ.

Dù vậy, Nhật Bản không phải đội chưa từng thắng Brazil. Một chiến thắng trong chuỗi 5 trận cho thấy họ có thể gây khó khăn khi vào đúng nhịp thi đấu. Với phong độ hiện tại, đội bóng châu Á có lý do để bước vào trận đấu với sự tự tin.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi hai đội có phong độ gần như tương đương, các chi tiết nhỏ thường quyết định cục diện. Nhật Bản có thể dựa vào sự ổn định từ chuỗi kết quả gần đây và tinh thần sau trận thắng gần nhất. Brazil lại có lợi thế tâm lý từ thế đối đầu thuận lợi và đà thắng hai trận liên tiếp.

Vì vậy, khả năng giữ nhịp độ và hạn chế sai lầm ở những khoảnh khắc đầu tiên có thể mang tính quyết định. Đội nào sớm kiểm soát được thế trận sẽ có cơ hội chi phối diễn biến phần còn lại.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội đang thi đấu tốt. Nhật Bản có lý do để lạc quan nhờ mạch kết quả tích cực, trong khi Brazil sở hữu lợi thế rõ rệt ở các lần gặp nhau gần đây. Cuộc so tài tại National Stadium vì thế đáng chú ý bởi sự cân bằng giữa phong độ hiện tại và truyền thống đối đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nhật Bản · 1 thắng0 hòaBrazil · 4 thắng
30/06/2026
Vòng 1/16
Brazil
2 - 1
Nhật Bản
BRA
14/10/2025
Nhật Bản
3 - 2
Brazil
NB
06/06/2022
Nhật Bản
0 - 1
Brazil
BRA
10/11/2017
Nhật Bản
1 - 3
Brazil
BRA
16/06/2013
Brazil
3 - 0
Nhật Bản
BRA
Nhật Bản
5 trận gần nhất
THTTB
5
Trận
5-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
2
Thủng lưới
Brazil
5 trận gần nhất
TTHBT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
21
Ghi (TB 3.0)
9
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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