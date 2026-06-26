Nhật Bản chạm trán Brazil tại World Cup 2026: Thuốc thử liều cao cho tham vọng vô địch Trận hòa 1-1 trước Thụy Điển đẩy Nhật Bản vào cuộc đối đầu sinh tử với Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026, thử thách cực đại cho giấc mơ xưng vương của Samurai Blue.

Phút 56 tại sân vận động Dallas, Daizen Maeda khiến khán đài bùng nổ khi ghi bàn mở tỷ số, đưa Nhật Bản tiến gần hơn bao giờ hết tới ngôi đầu bảng F. Tuy nhiên, siêu phẩm sút xa của Anthony Elanga bên phía Thụy Điển cùng chiến thắng 3-1 của Hà Lan trước Tunisia đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Kết quả hòa 1-1 khiến thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu chỉ có được vị trí nhì bảng, đồng thời thiết lập một cuộc đụng độ rực lửa với gã khổng lồ Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Ngã rẽ định mệnh của Samurai Blue

Vị trí thứ hai tại bảng F đưa Nhật Bản vào một nhánh đấu đầy rẫy hiểm nguy. Đối đầu với Brazil ngay tại vòng knock-out đầu tiên là một kịch bản khắc nghiệt, thách thức trực tiếp tuyên bố muốn nâng cao chiếc cúp vàng thế giới mà tập thể Nhật Bản đã khẳng định suốt một năm qua. Dù lộ trình tiến vào chung kết trở nên chông gai hơn trên lý thuyết, thông điệp từ trại tập trung của Samurai Blue vẫn không thay đổi: Họ sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ để chứng minh tham vọng vô địch không phải lời nói suông.

Nhật Bản là đầu tàu của bóng đá châu Á. Ảnh: Getty.

Brazil và bài kiểm tra cho bản sắc Nhật Bản

Cuộc thư hùng vào ngày 30 tháng 6 tới đây không chỉ là một trận bóng đá, mà còn mang đậm màu sắc sử thi bởi mối duyên nợ sâu sắc giữa hai nền bóng đá. Sự phát triển của bóng đá Nhật Bản vốn in đậm dấu ấn phong cách Brazil, bắt đầu từ nền móng mà huyền thoại Zico đã xây dựng tại xứ sở hoa anh đào từ năm 1991. Kể từ màn ra mắt World Cup năm 1998, Nhật Bản đã lột xác từ kẻ lót đường thành những bậc thầy kiểm soát bóng, với lối chơi tinh tế gợi nhớ đến kỷ nguyên hoàng kim của chính đối thủ Nam Mỹ.

Nhật Bản có tham vọng rất lớn ở World Cup lần này. Ảnh: Getty.

Lối chơi tấn công rực lửa

Pha lập công của Maeda vào lưới Thụy Điển là minh chứng tiêu biểu cho triết lý mà ông Hajime Moriyasu đang theo đuổi. Đó là thành quả của một loạt pha đập nhả bằng gầm giày đầy ngẫu hứng giữa Ritsu Doan và Ayase Ueda, trước khi Doan tung đường kiến tạo sắc lẹm cho Maeda dứt điểm. Lối chơi tấn công vị nghệ thuật này từng giúp Nhật Bản hủy diệt Tunisia 4-0, và giờ đây, họ phải phô diễn nó trước chính những người đã khai sinh ra triết lý ấy.

Chìa khóa cho trận thư hùng đỉnh cao

Trận đấu này diễn ra có phần quá sớm đối với sự kỳ vọng của người hâm mộ trung lập, nhưng lại là cơ hội hoàn hảo để Nhật Bản thể hiện tinh thần không sợ hãi. Để vượt qua một Brazil đầy rẫy ngôi sao, sự liều lĩnh và khát khao phiêu lưu trong lối chơi sẽ là yếu tố then chốt. Nhìn chung, rủi ro càng cao thì phần thưởng nhận lại càng xứng đáng. Trận chiến giữa Nhật Bản và Brazil hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ sự kịch tính và những giá trị chuyên môn thuần túy mà hai đội mang lại.