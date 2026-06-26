Nhật Bản chia điểm với Thụy Điển: Tiến vào vòng 32 đội để đại chiến Brazil Trận hòa 1-1 đầy toan tính trước Thụy Điển giúp Nhật Bản chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhì bảng F, qua đó thiết lập cuộc đối đầu rực lửa với ứng viên vô địch Brazil.

Trận đấu cuối cùng tại bảng F World Cup 2026 giữa Nhật Bản và Thụy Điển không chỉ là cuộc chiến giành tấm vé đi tiếp mà còn là bàn cờ chiến thuật đầy cân não của hai vị chiến lược gia. Kết thúc với tỷ số hòa 1-1, đại diện châu Á đã hoàn thành mục tiêu tối thiểu để góp mặt ở vòng loại trực tiếp, dù thử thách tiếp theo mang tên Brazil là cực kỳ khổng lồ.

Toan tính nhân sự và sự thận trọng trong hiệp một

Bước vào trận đấu, HLV Hajime Moriyasu đã gây bất ngờ khi thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát. Những trụ cột như Tomiyasu hay Junya Ito được cất trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Ayumu Seko, Yukinari Sugawara và Daizen Maeda. Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Điển cũng làm mới hàng công với sự xuất hiện của Anthony Elanga và Ethan Stroud nhằm tìm kiếm sự đột biến trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của người Nhật.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thụy Điển chủ động đẩy cao đội hình và thực hiện pressing tầm cao quyết liệt. Sự năng nổ của Elanga khiến hàng thủ Nhật Bản gặp không ít khó khăn, buộc Ao Tanaka phải liên tục phạm lỗi để giảm nhịp độ. Đáng chú ý nhất là quyết định rút đội trưởng Ko Itakura ra nghỉ ở phút 39 của ông Moriyasu – một động thái thay người chiến thuật đầy táo bạo dù cầu thủ này không gặp chấn thương.

Những phút cuối hiệp một, Nhật Bản dần lấy lại thế trận. Keito Nakamura suýt chút nữa đã mở tỷ số sau pha cứa lòng hiểm hóc ở phút 45, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Zetterstrom đã từ chối bàn thắng mười mươi của Samurai Xanh.

Bùng nổ bàn thắng và màn rượt đuổi kịch tính

Hiệp hai chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác khi cả hai đội quyết định đẩy cao tốc độ. Phút 56, đẳng cấp của Ritsu Doan được thể hiện bằng đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương. Daizen Maeda với tốc độ của một vận động viên điền kinh đã băng xuống dứt điểm lạnh lùng, khai thông thế bế tắc cho Nhật Bản.

Maeda mở tỷ số cho Nhật Bản. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, lợi thế của đại diện châu Á chỉ tồn tại được 6 phút. Phút 62, từ pha làm tường của Viktor Gyokeres, Anthony Elanga tung cú sút chân trái quyết đoán từ góc hẹp. Bóng đi liệng và găm thẳng vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành Zion Suzuki, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Elanga ghi bàn đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Khoảng thời gian còn lại, Thụy Điển nỗ lực tấn công nhằm chiếm ngôi nhì bảng nhưng sự xuất sắc của Zion Suzuki, đặc biệt là pha cứu thua trước cú sút của Alexander Isak ở phút 65, đã giúp Nhật Bản bảo toàn tỷ số hòa.

Cục diện bảng F và hành trình phía trước

Với 5 điểm sau 3 trận, Nhật Bản chính thức xếp thứ 2 bảng F, đứng sau Hà Lan (7 điểm). Kết quả này đưa Samurai Xanh vào nhánh đấu tử thần, nơi họ sẽ phải đối đầu với đội tuyển Brazil ở vòng 32 đội. Đây được dự báo là thử thách cực đại cho tham vọng tiến sâu của bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Trong khi đó, Thụy Điển kết thúc vòng bảng với 4 điểm và hiệu số ổn định, gần như chắc chắn sẽ đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù không thể giành chiến thắng, màn trình diễn của Elanga và các đồng đội cho thấy họ vẫn là một đối thủ khó chịu tại vòng knock-out.

Thống kê trận đấu Nhật Bản Thụy Điển Tỷ số 1 1 Bàn thắng Daizen Maeda (56') Anthony Elanga (62') Kiểm soát bóng 48% 52% Điểm số chung cuộc bảng F 5 (Hạng 2) 4 (Hạng 3)

Nhìn chung, Nhật Bản đã đạt được mục tiêu về mặt kết quả nhưng bài toán hàng thủ và khả năng duy trì lợi thế sẽ cần HLV Moriyasu lời giải gấp rút trước khi chạm trán các vũ công Samba.