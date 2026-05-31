Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch World Cup 2026: Lời khẳng định từ 'Samurai xanh' HLV Hajime Moriyasu tin tưởng vào lực lượng mạnh nhất lịch sử với dàn sao thi đấu tại châu Âu, sẵn sàng chinh phục cúp vàng tại World Cup 2026 trên đất Mỹ.

Đội tuyển Nhật Bản chính thức đặt mục tiêu lên ngôi vô địch tại World Cup 2026, dựa trên lực lượng mạnh nhất trong lịch sử với sự góp mặt của dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. HLV trưởng Hajime Moriyasu khẳng định tinh thần đoàn kết và nền tảng thể chất cải thiện sẽ là chìa khóa để "Samurai xanh" tạo nên kỳ tích lịch sử.

Khát vọng vô địch và sức mạnh từ sự đoàn kết

Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, HLV Hajime Moriyasu không ngần ngại bày tỏ tham vọng đưa Nhật Bản lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới. Ông nhấn mạnh rằng dù đây là mục tiêu chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá châu Á, nhưng hoàn toàn khả thi nếu toàn đội duy trì được sự đồng lòng tuyệt đối.

Đội tuyển Nhật Bản nỗ lực làm nên kỳ tích tại World Cup 2026.

"Đội tuyển Nhật Bản muốn vô địch World Cup. Chúng tôi chưa từng làm được, nhưng sẽ làm được nếu đồng lòng. Mục tiêu của toàn đội là thắng từng trận một", ông Moriyasu chia sẻ. Tinh thần của đội bóng được thể hiện rõ nét qua trường hợp của ngôi sao Kaoru Mitoma; dù đang gặp chấn thương, tiền vệ này vẫn đồng hành và chụp ảnh tập thể cùng đội, khẳng định sự gắn kết không thể tách rời trong phòng thay đồ.

Thế hệ 'Samurai' chiếm lĩnh thị trường châu Âu

Sự tự tin của bóng đá Nhật Bản được xây dựng trên những con số thực tế. Trong một thập kỷ qua, nền bóng đá nước này đã chuyển mình mạnh mẽ từ việc chỉ có vài cá nhân đơn lẻ ra nước ngoài thi đấu thành một tập thể mà hầu hết đội hình chính đều đang đầu quân cho các CLB tại lục địa già.

Lực lượng tham dự giải đấu lần này là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm dày dạn của các cựu binh như Wataru Endo, Ritsu Doan, Yuto Nagatomo và khát khao của các nhân tố trẻ. Việc thường xuyên va chạm ở môi trường đỉnh cao giúp các cầu thủ Nhật Bản tích lũy đủ bản lĩnh và nền tảng thể lực chuẩn châu Âu, sẵn sàng đối đầu sòng phẳng với các cường quốc bóng đá.

Nền tảng đào tạo khoa học và bản lĩnh trận mạc

Sức mạnh của Nhật Bản không chỉ đến từ các cá nhân mà còn từ hệ thống học viện đào tạo khoa học, đề cao tính kỷ luật và tinh thần cống hiến tập thể. Sau những bài học đắt giá tại Nga năm 2018 và màn trình diễn chấn động khi đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha vào năm 2022, Nhật Bản đã đạt đến độ lỳ lợm cần thiết để tiến sâu tại giải đấu.

Những chiến thắng thuyết phục trong các trận giao hữu gần đây trước Anh, Đức hay Scotland là minh chứng rõ nhất cho vị thế mới của đội bóng. Các cầu thủ hiện đã hội tụ đủ sự tự tin để không còn e sợ bất kỳ đối thủ nào trên bản đồ bóng đá thế giới.

Hành trình tại bảng F World Cup 2026

Tại kỳ World Cup lịch sử này, Nhật Bản nằm ở bảng F cùng các đối thủ Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Đây được đánh giá là bảng đấu đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để thầy trò HLV Moriyasu chứng minh năng lực thực sự trước những đối thủ hàng đầu châu Âu và châu Phi.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Nhật Bản sẽ chơi trận ra quân gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Hà Lan vào ngày 14 tháng 6 tại Texas, Mỹ. Một kết quả thuận lợi trong ngày mở màn sẽ là bệ phóng quan trọng để đại diện châu Á hiện thực hóa giấc mơ vô địch.