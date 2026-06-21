Nhật Bản đè bẹp Tunisia 4-0: Phô diễn sức mạnh tuyệt đối tại World Cup 2026 Với màn trình diễn chói sáng của Ayase Ueda và Daichi Kamada, Nhật Bản đã dễ dàng đánh bại Tunisia với tỷ số 4-0, qua đó chính thức tiễn đại diện châu Phi rời giải đấu.

Nhật Bản đã khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký tại bảng F World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia. Trong một ngày mà hàng công thi đấu thăng hoa và hệ thống vận hành trơn tru, "Samurai Xanh" không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn phô diễn một lối chơi áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Nhật Bản giành chiến thắng hủy diệt trước Tunisia.

Khởi đầu bùng nổ và sự hiệu quả của Daichi Kamada

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Sức ép nghẹt thở khiến hàng thủ Tunisia lúng túng. Ngay phút thứ 2, Ayase Ueda đã ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Ellyes Skhiri. Dù VAR vào cuộc và không có quả phạt đền nào được thổi, nhưng điều đó báo hiệu một ngày làm việc vất vả cho đại diện châu Phi.

Sự kiên trì của Nhật Bản được đền đáp ngay phút thứ 4. Từ pha phối hợp bài bản bên cánh trái, Keito Nakamura thực hiện đường căng ngang loại bỏ hàng thủ đối phương. Daichi Kamada có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Kamada mở tỷ số trận đấu.

Ayase Ueda và màn trình diễn đẳng cấp thế giới

Điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng của Nhật Bản chính là tiền đạo Ayase Ueda. Sau khi bị từ chối một bàn thắng nhạy cảm ở phút thứ 10, chân sút thuộc biên chế Feyenoord đã chứng minh tại sao anh là niềm hy vọng số một trên hàng công.

Phút 31, Ueda nhận bóng trống trải ở rìa vòng cấm. Sau một nhịp chỉnh bóng gọn gàng, anh tung cú dứt điểm đầy uy lực vào góc xa, khiến thủ thành Dahmen hoàn toàn bó tay, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này không chỉ nhân đôi cách biệt mà còn đánh sập ý chí chiến đấu của Tunisia ngay trong hiệp một.

Siêu phẩm của Ueda giúp Nhật Bản nhân đôi cách biệt.

Sự sụp đổ của Tunisia và dấu ấn Junya Ito

Bước sang hiệp hai, Tunisia nỗ lực thay đổi nhân sự khi tung Ben Hmida và Gharbi vào sân. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ và chiến thuật khiến những điều chỉnh này trở nên vô vọng. Nhật Bản vẫn làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với khả năng pressing tầm cao và chuyển trạng thái cực nhanh.

Phút 69, cách biệt được nới rộng thành 3-0. Từ đường chuyền dài của Tanaka, Ueda thực hiện pha đánh gót điệu nghệ một chạm, đặt Junya Ito vào tư thế đối mặt. Ito không bỏ lỡ cơ hội với pha dứt điểm lạnh lùng, dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.

Ueda thi đấu bùng nổ với một cú đúp.

Cơn ác mộng của Tunisia khép lại ở phút 84. Lại là Ayase Ueda với pha chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu từ quả tạt của Sano để ấn định chiến thắng 4-0. Cú đúp này giúp Ueda trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và đưa Nhật Bản tiến gần hơn tới vòng knock-out.

Thống kê trận đấu Tunisia 0-4 Nhật Bản

Thông số Tunisia Nhật Bản Tỷ số 0 4 Ghi bàn - Kamada (4'), Ueda (31', 84'), Ito (69') Kết quả bảng F Bị loại Rộng cửa đi tiếp

Thất bại này khiến Tunisia chính thức chia tay World Cup 2026 sau hai trận toàn thua. Ngược lại, Nhật Bản đang cho thấy phong độ cực cao và sẵn sàng thách thức những đối thủ lớn hơn ở các vòng đấu tiếp theo.