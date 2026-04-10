Nhật Bản dự kiến xả thêm dầu dự trữ tương đương 20 ngày tiêu thụ từ tháng 5/2026

Nhật Bản dự kiến sẽ xả thêm một lượng dầu từ kho dự trữ quốc gia tương đương với 20 ngày tiêu thụ, bắt đầu từ tháng 5/2026. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Tokyo đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung thay thế ngoài khu vực Trung Đông để đối phó với tình trạng xung đột làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Chiến lược giảm phụ thuộc vào năng lượng Trung Đông

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 10/4, Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định việc xả kho bổ sung là cần thiết để duy trì nguồn cung ổn định trong nước. Hiện tại, Nhật Bản đang phụ thuộc tới 95% lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các biến động địa chính trị tại khu vực này.

Trước đó, từ ngày 16/3, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai kế hoạch xả kho dự trữ theo hình thức đơn phương và phối hợp quốc tế, với tổng lượng dầu đưa ra thị trường tương đương 50 ngày tiêu thụ. Lượng dầu dự kiến xả thêm vào tháng 5/2026 là phần bổ sung vào kế hoạch hiện có. Tính đến ngày 6/4, tổng lượng dầu dự trữ của Nhật Bản vẫn ở mức an toàn, đủ sử dụng trong khoảng 230 ngày, trong đó 143 ngày thuộc quyền quản lý của kho dự trữ quốc gia.

Đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận tải

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Chính phủ Nhật Bản là giảm thiểu rủi ro từ eo biển Hormuz. Thủ tướng Takaichi cho biết đến tháng 5/2026, nước này dự kiến có thể đảm bảo hơn 50% lượng dầu nhập khẩu thông qua các tuyến vận chuyển thay thế, thay vì đi qua điểm nóng này. Bộ Công nghiệp Nhật Bản xác định các tuyến vận tải mới bao gồm vận chuyển từ cảng Yanbu tại bờ Biển Đỏ của Ả Rập Xê Út và cảng Fujairah tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Bên cạnh việc thay đổi lộ trình, Nhật Bản đang tích cực đàm phán với các nhà cung cấp tại nhiều khu vực khác nhau bao gồm:

Bắc Mỹ và Đông Nam Á: Mỹ và Malaysia.

Trung Á: Azerbaijan và Kazakhstan.

Mỹ Latinh: Brazil, Argentina, Ecuador, Colombia và Mexico.

Châu Phi: Nigeria và Angola.

Song song với việc tìm kiếm nguồn cung mới, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các đơn vị cung ứng ưu tiên phân phối nhiên liệu cho các lĩnh vực thiết yếu. Các ngành được ưu tiên bao gồm y tế, vận tải và nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh hỗ trợ các ngành sản xuất trà xanh, chăn nuôi và thủy sản để đảm bảo ổn định sản xuất trong nước.