Nhật Bản đưa bông cải xanh vào danh mục rau thiết yếu sau 52 năm Bông cải xanh chính thức trở thành loại rau thứ 15 trong danh mục thiết yếu của Nhật Bản từ năm 2026, cho phép nông dân nhận hỗ trợ tài chính khi giá thị trường biến động.

Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo bổ sung bông cải xanh vào danh mục "rau thiết yếu", đánh dấu lần đầu tiên sau 52 năm hệ thống bình ổn sản xuất và cung ứng rau quả của nước này ghi nhận một loại rau mới. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2026 theo Luật Ổn định sản xuất và vận chuyển rau quả.

Chính sách hỗ trợ tài chính và bình ổn thị trường

Việc đưa bông cải xanh vào danh mục rau thiết yếu đồng nghĩa với việc loại thực phẩm này sẽ được hưởng các cơ chế bảo hộ đặc biệt. Cụ thể, nông dân sẽ nhận được các khoản hỗ trợ bù đắp từ ngân sách khi giá thị trường giảm mạnh xuống dưới mức tham chiếu. Mục tiêu của chính sách là nhằm duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tránh tình trạng đứt gãy nguồn cung đối với mặt hàng đang ngày càng quan trọng này.

Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, trong khi tổng mức tiêu thụ rau xanh tại nước này có xu hướng đi ngang hoặc giảm, bông cải xanh lại ghi nhận sự tăng trưởng đột phá. Dữ liệu thống kê cho thấy lượng tiêu thụ bình quân đầu người đã tăng từ 540 gram năm 1990 lên 1.619 gram vào năm 2022. Cùng giai đoạn đó, lượng hàng xuất xưởng cũng tăng gấp đôi, đạt mức 157.000 tấn.

Phân tích xu hướng tiêu dùng và giá trị dinh dưỡng

Bà Satomi Maruyama, giáo sư tại Đại học Kinjo Gakuin, nhận định nhu cầu tiêu thụ tăng cao xuất phát từ sự thay đổi trong nhận thức về sức khỏe của người dân. Bông cải xanh được đánh giá cao nhờ sự cân đối về thành phần dinh dưỡng, bao gồm vitamin, chất xơ, beta-carotene, kali, axit folic và protein.

Đáng chú ý, mầm bông cải xanh còn chứa sulforaphane, một hợp chất hóa học được nhiều nghiên cứu khoa học quan tâm vì các lợi ích tiềm năng đối với cơ thể. "Dù một số loại rau có thể nổi trội hơn về một vài dưỡng chất riêng lẻ, bông cải xanh vẫn giữ vị thế vững chắc nhờ thành phần dinh dưỡng toàn diện," bà Maruyama cho biết thêm.

Chiến lược duy trì chuỗi cung ứng quanh năm

Để đảm bảo thị trường không bị thiếu hụt, Nhật Bản đã thiết lập mạng lưới sản xuất phối hợp giữa các vùng khí hậu khác nhau. Sản lượng phục vụ nhu cầu mùa hè chủ yếu đến từ Hokkaido và các vùng cao nguyên như tỉnh Nagano. Trong khi đó, các khu vực có khí hậu ôn hòa tại vùng Kanto sẽ đảm nhiệm sản xuất chính vào mùa đông.

Tại Tahara, một trong những vùng trồng trọng điểm, nông dân đã áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến:

Sử dụng đồng thời 16 giống bông cải xanh khác nhau để gối vụ thu hoạch liên tục quanh năm.

Áp dụng bao bì công nghệ cao giúp giữ độ tươi và kéo dài thời gian bảo quản trong quá trình vận chuyển.

Tối ưu hóa quy trình logistics để ổn định giá thành đến tay người tiêu dùng.

Mặc dù ngành nông nghiệp Nhật Bản vẫn đang đối mặt với thách thức lớn về tình trạng thiếu lao động kế cận, việc nâng cấp vị thế cho bông cải xanh được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập cho nông dân và tạo động lực bền vững cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trong tương lai.