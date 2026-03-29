Nhật Bản hạ gục Scotland 1-0: Đẳng cấp 'Samurai xanh' và màn trình diễn của Zion Suzuki Bàn thắng muộn của Junya Ito giúp Nhật Bản đánh bại Scotland ngay tại Hampden Park trong ngày thủ thành Zion Suzuki rực sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.

Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại sân vận động Hampden Park, đội tuyển Nhật Bản đã khẳng định vị thế của một thế lực bóng đá hàng đầu châu Á bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Scotland. Dù phải chịu áp lực không nhỏ từ các khán đài rực lửa của đội bóng Bắc Âu, đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn giữ vững được bản lĩnh để tung ra nhát kiếm quyết định vào những phút cuối trận.

Zion Suzuki: Bức tường thép không thể xuyên phá

Điểm nhấn chói sáng nhất trong chiến thắng của đội bóng xứ sở mặt trời mọc chính là màn trình diễn của thủ thành Zion Suzuki. Được Fotmob chấm điểm 7.9 - cao nhất trận đấu, Suzuki thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các chân sút Scotland. Ngay từ phút thứ 8, anh đã thực hiện một pha phản xạ không tưởng để đẩy cú sút sấm sét của Scott McTominay đi trúng cột dọc, cứu cho Nhật Bản một bàn thua trông thấy.

Bước sang hiệp hai, khi Scotland gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số, Suzuki tiếp tục khẳng định giá trị với hai pha cứu thua liên tiếp trước những cú dứt điểm hiểm hóc của đội trưởng Andrew Robertson và tiền vệ Scott McTominay. Sự vững chãi của người gác đền sinh năm 2002 này không chỉ bảo toàn mành lưới mà còn là điểm tựa tâm lý vững chắc để các đồng đội ở tuyến trên tự tin triển khai thế trận.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị 'triệu đô'

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu một lần nữa cho thấy khả năng đọc trận đấu và sử dụng nhân sự xuất sắc của mình. Trong bối cảnh trận đấu đang ở thế giằng co, phút thứ 65, ông đã thực hiện một thay đổi mang tính chiến lược khi tung cùng lúc bộ ba ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu là Kaoru Mitoma, Junya Ito và Ritsu Doan vào sân.

Sự góp mặt của Kaoru Mitoma ngay lập tức khiến hành lang cánh trái của Scotland chao đảo bởi những pha đi bóng lắt léo mang thương hiệu Ngoại hạng Anh. Chiều sâu đội hình vượt trội đã giúp Nhật Bản duy trì cường độ chơi bóng ở mức cao trong suốt thời gian còn lại. Thành quả đã đến ở phút 84 khi Junya Ito - cầu thủ vừa vào sân thay người - đã có pha dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn đối phương sau đường kiến tạo sắc lẹm của tài năng trẻ Kento Shiogai.

Nỗi thất vọng của Scotland và áp lực cho Steve Clarke

Ngược lại với sự hân hoan của đội khách, Scotland đã có một ngày thi đấu đầy tiếc nuối. Scott McTominay, cầu thủ hoạt động năng nổ nhất bên phía chủ nhà, đã tung ra tổng cộng 4 cú dứt điểm nhưng vận may dường như đã ngoảnh mặt với tiền vệ đang khoác áo Napoli. Việc thiếu đi sự sắc sảo trong khu vực 1/3 sân đối phương đã khiến Scotland phải trả giá đắt.

Sai lầm hệ thống trong khâu tổ chức phòng ngự ở phút 84, khi đội hình dâng lên quá cao và không kịp lui về bọc lót, đã tạo ra khoảng trống mênh mông để Nhật Bản khai thác. HLV Steve Clarke sau trận đấu đã thẳng thắn thừa nhận các học trò đã đưa ra những quyết định tồi tệ và khẳng định đây là bài học đắt giá về tính kỷ luật trước thềm World Cup 2026.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những tiếng la ó dữ dội từ nhóm cổ động viên "Tartan Army" đã dội xuống sân Hampden Park. Áp lực đang đè nặng lên vai chiến lược gia 61 tuổi khi Scotland trải qua chuỗi trận chuẩn bị kém thuyết phục. Nếu không sớm cải thiện phong độ trong trận đấu tới với Bờ Biển Ngà, niềm tin của người hâm mộ dành cho HLV Steve Clarke chắc chắn sẽ bị lung lay nghiêm trọng.