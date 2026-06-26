Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1: Siêu phẩm của Elanga và bài toán Brazil ở vòng 32 đội Trận hòa kịch tính tại Dallas đưa Nhật Bản vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng F. Dù Daizen Maeda tỏa sáng, khoảnh khắc xuất thần của Anthony Elanga đã đẩy Samurai Xanh vào nhánh đấu tử thần.

Trận đấu cuối cùng tại bảng F giữa Nhật Bản và Thụy Điển đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Đây không chỉ là cuộc đọ sức về mặt tỷ số mà còn là màn đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện, nơi những toan tính chiến thuật và khoảnh khắc cá nhân định đoạt số phận của cả hai đội tuyển tại vòng đấu kế tiếp.

Sự nhuần nhuyễn của Samurai Xanh và bàn thắng từ xG cao

Dấu ấn đậm nét nhất về mặt chuyên môn của Nhật Bản chính là bàn mở tỷ số của Daizen Maeda ở phút 56. Pha lập công này là kết tinh của lối chơi nhuần nhuyễn đầy biến ảo mà HLV Hajime Moriyasu đã dày công xây dựng. Trong một tình huống tấn công trung lộ, Ritsu Doan thực hiện đường chọc khe hoàn mỹ, xé toang hàng phòng ngự Thụy Điển.

Số liệu thống kê cho thấy bàn thắng của Maeda có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0.60, minh chứng cho một cơ hội rõ rệt được tạo ra từ sự dàn xếp bài bản. Với pha lập công này, Nhật Bản xác lập kỷ lục ấn tượng khi có 8 cầu thủ khác nhau ghi bàn hoặc kiến tạo chỉ sau 3 trận vòng bảng, cho thấy sự đa dạng và nguy hiểm tiềm ẩn ở mọi vị trí trong đội hình.

Anthony Elanga và khoảnh khắc xuất thần từ chỉ số xG 0.02

Nếu bàn thắng của Nhật Bản là sự bài bản, thì bàn gỡ hòa của Thụy Điển ở phút 62 lại là lời khẳng định cho đẳng cấp ngôi sao. Anthony Elanga thực hiện cú dứt điểm quyết đoán từ một góc hẹp đến mức không tưởng. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là chỉ số xG của bàn thắng này chỉ vỏn vẹn 0.02.

Elanga ghi siêu phẩm. Ảnh: Getty Images.

Bóng đi hiểm hóc làm bó tay thủ thành Suzuki, mang về 1 điểm quý giá cho Thụy Điển. HLV Graham Potter không tiếc lời ngợi khen học trò: "Anthony đã thể hiện sự tuyệt vời cả ở ngoài sân cỏ lẫn phong độ thi đấu. Cậu ấy là biểu tượng cho sự kiên trì của toàn đội khi đối đầu với một đối thủ rất mạnh".

Màn trình diễn cứu rỗi của Zion Suzuki

Vị trí thủ môn luôn là tâm điểm của sự khắc nghiệt, và Zion Suzuki đã trải qua 90 phút sóng gió. Trong 10 phút cuối trận, Suzuki đã chơi ngoạn mục khi lần lượt từ chối hai cú dứt điểm hiểm hóc của Alexander Isak. Đặc biệt là pha bay người cản phá cú đánh đầu sấm sét ở phút 90+4'.

Nếu không có những đầu ngón tay của Suzuki, Nhật Bản có lẽ đã phải nhận thất bại cay đắng. Sự vững chãi của anh ở những giây cuối cùng là minh chứng cho bản lĩnh thép của thế hệ cầu thủ Nhật Bản mới, những người luôn đứng vững trước áp lực cực độ.

Toan tính chiến thuật và biến số nhân sự

Trận đấu tại Dallas còn gây chú ý bởi những quyết định thay người bất ngờ. Việc HLV Moriyasu rút đội trưởng Ko Itakura rời sân ngay ở phút 39 khi trận đấu vẫn đang ở thế giằng co đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn. Liệu đây là phương án giữ sức cho vòng knock-out hay một điều chỉnh để tăng cường khả năng bọc lót của Shogo Taniguchi?

Phía bên kia chiến tuyến, Graham Potter buộc phải thay đổi khi Isak Hien chấn thương ở phút 37. Việc đưa tài năng trẻ Lucas Bergvall vào sân và chuyển đổi sơ đồ từ 3 trung vệ sang 4 hậu vệ cho thấy sự linh hoạt của chiến lược gia người Anh trong việc thích nghi với tình hình thực tế.

Nhật Bản đứng thứ 2 chung cuộc ở bảng F. Ảnh: Getty Images.

Hệ quả từ trận hòa: Cuộc đụng độ Brazil ở vòng 32 đội

Dù bất bại và thể hiện lối chơi đẹp mắt, việc chỉ xếp nhì bảng F sau Hà Lan đã đẩy Nhật Bản vào một kịch bản đầy thử thách: đối đầu với ứng cử viên vô địch Brazil ngay tại vòng 32 đội. Đây được xem là "phần thưởng" đầy khắc nghiệt cho những nỗ lực của thầy trò HLV Moriyasu.

Trong khi đó, Thụy Điển dù xếp thứ ba nhưng với 4 điểm và hiệu số ổn định, họ gần như chắc chắn đi tiếp với tư cách một trong những đội hạng 3 xuất sắc nhất. Đối thủ tiếp theo của họ nhiều khả năng sẽ là Pháp hoặc Na Uy. Giờ đây, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Nhật Bản để xem liệu họ có thể tạo nên cơn địa chấn trước những vũ công Samba trên đất Mỹ hay không.