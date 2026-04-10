Nhật Bản kế hoạch xả thêm dầu dự trữ tương đương 20 ngày tiêu thụ từ tháng 5/2026 Chính phủ Nhật Bản dự kiến bổ sung lượng dầu xả kho nhằm ổn định nguồn cung trong nước và giảm phụ thuộc vào khu vực Trung Đông trước các biến động địa chính trị.

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố kế hoạch xả thêm lượng dầu từ kho dự trữ quốc gia tương đương 20 ngày tiêu thụ, bắt đầu từ tháng 5/2026. Động thái này nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung toàn cầu và nỗ lực tìm kiếm các nguồn thay thế ngoài khu vực Trung Đông.

Chiến lược giảm phụ thuộc vào Trung Đông

Trong cuộc họp nội các ngày 10/4, Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh việc duy trì nguồn cung ổn định là ưu tiên hàng đầu, khi Nhật Bản hiện phụ thuộc tới 95% lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Kế hoạch xả kho bổ sung này là phần tiếp nối của chiến dịch đã bắt đầu từ ngày 16/3, vốn đã đặt mục tiêu đưa ra thị trường lượng dầu tương đương 50 ngày tiêu thụ.

Tính đến ngày 6/4, Nhật Bản đang sở hữu lượng dự trữ dầu đủ sử dụng trong khoảng 230 ngày, trong đó có 143 ngày thuộc kho dự trữ quốc gia. Theo Thủ tướng Sanae Takaichi, mục tiêu đến tháng 5/2026 là đảm bảo hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu thông qua các tuyến vận chuyển không đi qua eo biển Hormuz.

Đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận tải

Theo Bộ Công nghiệp Nhật Bản, các tuyến vận tải thay thế đang được xem xét bao gồm cảng Yanbu tại bờ Biển Đỏ của Ả Rập Xê Út và cảng Fujairah tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Bên cạnh đó, Nhật Bản đã chủ động liên hệ với các nhà cung cấp tại Mỹ, Malaysia và khu vực Trung Á như Azerbaijan, Kazakhstan.

Danh sách các đối tác tiềm năng còn được mở rộng sang khu vực Mỹ Latinh gồm Brazil, Argentina, Ecuador, Colombia, Mexico và các quốc gia châu Phi như Nigeria, Angola. Việc mở rộng mạng lưới cung ứng này được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản giảm thiểu rủi ro từ các xung đột làm gián đoạn nguồn cung truyền thống.

Ưu tiên cung ứng cho các lĩnh vực thiết yếu

Chính phủ Nhật Bản đã ban hành yêu cầu các nhà cung cấp ưu tiên phân phối nhiên liệu cho các lĩnh vực quan trọng. Các ngành được ưu tiên bao gồm y tế, vận tải và nông nghiệp. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, sự ưu tiên được dành cho các ngành sản xuất trà xanh, chăn nuôi và thủy sản.

Động thái xả kho và tìm kiếm nguồn cung mới diễn ra trong bối cảnh an ninh năng lượng trở thành bài toán cấp bách đối với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn. Việc duy trì hơn 200 ngày dự trữ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tokyo trước những kịch bản xấu nhất của thị trường năng lượng thế giới.