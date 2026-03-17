Nhật Bản sẵn sàng can thiệp khi đồng yên áp sát mốc 160 đổi 1 USD Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama khẳng định Nhật Bản đang ở trạng thái cảnh giác cao nhất và sẵn sàng hành động quyết liệt để ổn định thị trường ngoại hối.

Ngày 16/3, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó với tình trạng biến động mạnh trên thị trường ngoại hối. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng yên liên tục suy yếu, đe dọa sự ổn định của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Trạng thái cảnh giác cao nhất của Tokyo

Phát biểu trước quốc hội, bà Satsuki Katayama nhấn mạnh các bộ trưởng tài chính thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đều chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về sự biến động của các thị trường tài chính toàn cầu. Nhật Bản hiện đang duy trì trạng thái giám sát chặt chẽ và chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản can thiệp trực tiếp.

Tuyên bố cứng rắn từ người đứng đầu Bộ Tài chính Nhật Bản được đưa ra khi đồng yên trượt dốc về sát ngưỡng tâm lý 160 yên đổi 1 USD. Đây là mức giá khiến giới đầu tư và các nhà giao dịch ngoại hối đặt trong tình trạng báo động cao về khả năng chính phủ can thiệp để bảo vệ tỷ giá.

Áp lực từ sức mạnh đồng USD và rủi ro địa chính trị

Bên cạnh các yếu tố nội tại, đồng yên còn chịu áp lực lớn từ sự gia tăng giá trị của đồng USD. Theo phân tích từ các nhà hoạch định chính sách, nhu cầu đối với đồng bạc xanh có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nếu xung đột tại khu vực Iran kéo dài, tạo ra rào cản lớn cho nỗ lực phục hồi của đồng nội tệ Nhật Bản.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ngưỡng 160 yên/USD trở thành điểm nóng. Hồi tháng 01/2026, khi tỷ giá tiến gần mốc này, các động thái kiểm tra tỷ giá có sự phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ đã được thực hiện. Các bước đi này thường được xem là tín hiệu cảnh báo trước khi một đợt can thiệp thực sự diễn ra, giúp đồng yên phục hồi trong ngắn hạn.

Hợp tác khu vực nhằm ổn định tiền tệ

Không chỉ hành động đơn phương, Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận từ các đối tác khu vực. Vào ngày 14/3, bà Katayama cùng Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol đã ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về việc đồng tiền của hai nước giảm giá nhanh chóng. Hai bên khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước đi phù hợp để đối phó với những biến động quá mức gây bất ổn thị trường.

Dù cam kết hành động quyết liệt, một số chuyên gia tài chính vẫn bày tỏ sự thận trọng. Việc can thiệp đơn lẻ để hỗ trợ đồng yên trong bối cảnh chênh lệch lãi suất và căng thẳng địa chính trị hiện nay có thể chỉ mang lại tác động tạm thời nếu không có sự phối hợp quy mô lớn từ các ngân hàng trung ương khác.