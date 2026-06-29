Nhật Bản tái đấu Brazil tại World Cup 2026: Cuộc lột xác sau hai thập kỷ Hai mươi năm sau thảm bại tại Đức, 'Samurai Xanh' bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư thế của một đối thủ ngang tầm, sẵn sàng thách thức vị thế của Brazil.

Khi Nhật Bản bước ra thảm cỏ tại Houston để đối đầu với Brazil trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026, đây không đơn thuần là một trận đấu loại trực tiếp. Đó là một bài kiểm tra về sự tiến hóa của một nền bóng đá. Hai mươi năm sau ký ức buồn tại Dortmund, vị thế của "Samurai Xanh" đã thay đổi đến mức ngay cả những vũ công Samba cũng không còn dám chủ quan.

Nhật Bản từng thua thảm Brazil tại World Cup 2006. (Ảnh: Getty Images)

Khoảng cách mênh mông tại Dortmund 2006

Lùi lại lịch sử, World Cup 2006 tại Đức đánh dấu lần đầu tiên hai đội chạm trán ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Khi đó, Nhật Bản vẫn mang danh "tân binh" với lần thứ ba tham dự giải. Đối mặt với một Brazil vừa vô địch thế giới năm 2002 và sở hữu những huyền thoại như Ronaldo, Ronaldinho hay Kaka, sự chênh lệch là quá rõ ràng. Kết quả 4-1 nghiêng về đại diện Nam Mỹ phản ánh đúng thực tế phũ phàng lúc bấy giờ.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở chất lượng nhân sự. Đội hình Nhật Bản năm 2006 chỉ có vỏn vẹn 6 cầu thủ thi đấu tại châu Âu. Ngôi sao sáng nhất là Hidetoshi Nakata khi đó cũng chỉ khoác áo CLB tầm trung Fiorentina tại Serie A. 17 thành viên còn lại hoàn toàn thuộc biên chế các đội bóng tại J.League.

Cuộc cách mạng nhân sự và bản sắc châu Âu

Trải qua hai thập kỷ, trong khi Brazil vẫn mải mê đi tìm chiếc cúp vàng thứ sáu, bóng đá Nhật Bản đã thực hiện một cuộc cách mạng âm thầm nhưng triệt để. Dù thứ hạng FIFA của họ hiện tại (hạng 18) tương đồng với năm 2006, nhưng nội lực của đội bóng đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"Samurai Xanh" phiên bản 2026 là một tập thể gồm những trụ cột tại các giải đấu hàng đầu thế giới. Trong danh sách triệu tập lần này, chỉ có đúng 3 cầu thủ chơi bóng trong nước, bao gồm lão tướng 39 tuổi Yuto Nagatomo và hai thủ môn dự bị. Sự vắng mặt của những ngôi sao như Kaoru Mitoma hay Wataru Endo do chấn thương không còn là thảm họa, bởi Nhật Bản hiện có đủ chiều sâu để khỏa lấp.

Điển hình cho sức mạnh mới này là tiền đạo Ayase Ueda. Chân sút thuộc biên chế Feyenoord vừa cập bến World Cup với tư thế Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan (25 bàn thắng). Những giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga giờ đây đã trở thành sân chơi quen thuộc, nơi các cầu thủ Nhật Bản khẳng định được tầm ảnh hưởng chuyên môn thay vì chỉ mang ý nghĩa thương mại.

Tâm thế mới trước những 'Vũ công Samba'

Brazil chắc chắn vẫn là một thế lực đáng gờm. Họ sở hữu một Neymar già dặn ở tuổi 34, một Vinicius Junior đang ở đỉnh cao sự nghiệp cùng hệ thống phòng ngự thép với Gabriel Magalhaes và Marquinhos. Tuy nhiên, sự e dè của người Nhật đã được thay thế bằng sự tự tin cao độ.

Nhật Bản ngược dòng thắng Brazil vào tháng 10/2025. (Ảnh: Globaltimes)

Cơ sở cho niềm tin đó không chỉ nằm ở dàn sao châu Âu, mà còn ở kết quả thực tế. Tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản đã tạo nên cú sốc khi đánh bại chính Brazil với tỷ số 3-2 trong một trận giao hữu. Đáng chú ý, họ đã lội ngược dòng ngoạn mục sau khi để đối thủ dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một – một kịch bản không tưởng đối với bóng đá Nhật Bản của 20 năm trước.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto khẳng định: "Các cầu thủ và toàn đội đều đang có sự tự tin rất lớn, ngay cả khi đối thủ là Brazil". Với Nhật Bản, muốn chạm tay vào giấc mơ vô địch World Cup, họ hiểu rằng phải vượt qua những rào cản lớn nhất. Trận đấu tại Houston sắp tới không chỉ là cơ hội để đòi lại món nợ năm 2006, mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế mới của bóng đá châu Á trên bản đồ thế giới.