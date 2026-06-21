Nhật Bản thắng đậm Tunisia 4-0 trong trận đấu thứ 1.000 lịch sử World Cup Với thắng lợi áp đảo 4-0 trước Tunisia, Nhật Bản không chỉ giành lợi thế lớn tại bảng F mà còn biến cột mốc 1.000 trận đấu của World Cup thành một đêm diễn rực rỡ.

Trưa 21/6 (giờ Hà Nội), đội tuyển Nhật Bản đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ trong trận đấu mang tính biểu tượng: trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Chiến thắng 4-0 không chỉ khẳng định sức mạnh của đại diện châu Á mà còn chính thức tiễn Tunisia rời giải đấu sau hai thất bại liên tiếp.

Nhật Bản thắng đậm Tunisia

Sự áp đảo từ những phút đầu tiên

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Istvan Kovacs, Nhật Bản đã thực hiện một lối chơi pressing tầm cao đầy chủ động. Sự vượt trội về tổ chức đội hình và chất lượng nhân sự của "Samurai Xanh" nhanh chóng được cụ thể hóa thành bàn thắng chỉ sau 4 phút bóng lăn.

Từ một pha dàn xếp tấn công sắc lẹm bên hành lang trái, Keito Nakamura có tình huống xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác. Daichi Kamada, trong một khoảnh khắc ngẫu hứng, đã thực hiện cú đánh gót tinh tế làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng thủ Tunisia, đưa bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu.

Kamada Daichi ghi bàn ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản hoàn toàn kiểm soát nhịp độ. Tunisia, dưới sự dẫn dắt của HLV Hervé Renard, nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng vấp phải một hệ thống phòng ngự được vận hành cực kỳ khoa học và kỷ luật của đối thủ.

Sức mạnh tấn công đa dạng của Samurai Xanh

Dù thủ môn Tunisia đã có những tình huống cứu thua xuất sắc để duy trì hy vọng, nhưng sức ép liên tục từ phía Nhật Bản cuối cùng cũng khiến đại diện Bắc Phi sụp đổ lần thứ hai. Phút 31, Ayase Ueda nhận bóng ở vị trí trống trải ngoài vùng cấm và tung cú dứt điểm sấm sét. Bóng đi căng, găm thẳng vào góc xa khiến mọi nỗ lực cản phá trở nên vô vọng.

Cú đá không thể cản phá của Ueda

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi. Tunisia cố gắng thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng những pha lên bóng của họ thiếu hẳn sự đột biến cần thiết. Thống kê cho thấy trong suốt cả trận, đội bóng Bắc Phi chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm không mấy nguy hiểm, một con số phản ánh sự bế tắc hoàn toàn trước lối chơi của Nhật Bản.

Phút 69, một pha đập nhả trung lộ mang tính thương hiệu của Nhật Bản đã xé toang hàng thủ Tunisia. Ueda tiếp tục để lại dấu ấn với đường chạm bóng tinh tế cho Junya Ito băng xuống. Trong tư thế đối mặt, Ito lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. Cơn ác mộng của Tunisia khép lại ở phút 80 khi Ueda hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 4-0.

Nhật Bản lạnh lùng hủy diệt Tunisia

Cục diện bảng F và nỗi buồn của Tunisia

Thất bại này là một cú sốc lớn với Tunisia, đội bóng vốn nổi tiếng với hàng thủ chắc chắn khi không để thủng lưới bàn nào tại vòng loại khu vực châu Phi. Tuy nhiên, tại World Cup 2026, họ đã phải nhận tới 9 bàn thua chỉ sau 2 trận và chính thức trở thành đội thứ 3 bị loại, sau Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phía Nhật Bản, chiến thắng này đưa họ lên chia sẻ ngôi đầu bảng F với Hà Lan (cùng 4 điểm). Ở lượt trận cuối, Nhật Bản sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu, trong khi Thụy Điển (3 điểm) vẫn còn cơ hội bám đuổi. Màn trình diễn rực rỡ tại sân chơi lớn nhất hành tinh đang cho thấy Nhật Bản là một ứng viên thực sự cho những tiến xa hơn tại giải đấu năm nay.