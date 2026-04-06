Nhật Bản và lộ trình vô địch World Cup 2050: Thế hệ Samurai Blue vươn tầm thế giới Từ 'Tầm nhìn 100 năm' đến dàn sao chinh chiến khắp châu Âu, bóng đá Nhật Bản đang hiện thực hóa tham vọng đứng đầu thế giới bằng những bước tiến chiến thuật cụ thể.

Câu chuyện về sự trỗi dậy của bóng đá Nhật Bản không phải là một sự tình cờ, mà là kết quả của một bản kế hoạch tỉ mỉ được xây dựng từ hơn ba thập kỷ trước. Trở lại năm 1992, khi bóng đá xứ sở mặt trời mọc vẫn còn loay hoay tìm đường đến sân chơi World Cup, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã gây chấn động với "Tầm nhìn 100 năm". Mục tiêu tối thượng: bước lên đỉnh thế giới vào năm 2092. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển vượt bậc, cột mốc này đã được rút ngắn xuống năm 2050.

Nhật Bản bắt đầu mơ lớn khi dự World Cup.

Kể từ màn ra mắt vào năm 1998, "Samurai Blue" chưa từng vắng mặt tại bất kỳ kỳ World Cup nào. Giải đấu năm 2026 sẽ đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp họ góp mặt. Đáng chú ý, kể từ năm 2023, Nhật Bản chưa bao giờ rời khỏi top 20 thế giới. Họ hiện sở hữu một nguồn tài lực dồi dào với danh sách tuyển thủ có thể lắp đầy 26 cái tên đang chinh chiến tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Vị thế của một 'ngựa ô' hạng nặng trên bản đồ thế giới

Dù chưa được xếp vào nhóm ứng viên vô địch thực thụ, nhưng lịch sử World Cup luôn chứng kiến những bất ngờ từ các đội bóng có thứ hạng tương tự Nhật Bản. Croatia từng giành vị trí thứ ba năm 1998 khi đứng hạng 19 thế giới, hay Morocco gần đây đã viết nên lịch sử tại Qatar với vị thế đội hạng 22. Hiện tại, với dàn nhân sự chất lượng, thứ hạng 15-20 thế giới không còn là rào cản cho tham vọng tiến xa của thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

Ngay cả khi thiếu vắng những ngôi sao tấn công đột biến như Kaoru Mitoma hay Takumi Minamino, nhân sự của Nhật Bản vẫn vô cùng dày dạn. Đội hình xuất phát dự kiến của họ là sự kết hợp của những cái tên đang đóng vai trò trụ cột tại các câu lạc bộ châu Âu như Wataru Endo (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Sociedad), hay Hiroki Ito (Bayern Munich). Đây là một tập thể đã quá quen với áp lực tại Champions League và Europa League, sẵn sàng tạo nên tầm ảnh hưởng lớn thay vì chỉ dừng bước ở vòng 16 đội như những kỳ đại hội trước.

Đội hình Nhật Bản có nhiều cầu thủ chất lượng.

Rào cản từ tư duy thực dụng và khát vọng tứ kết

Trở ngại lớn nhất ngăn Nhật Bản bước lên nấc thang tiếp theo có lẽ nằm ở chính sự thận trọng của họ. Tại World Cup 2022, chiến thuật phòng ngự phản công khoa học đã giúp họ đánh bại Đức và Tây Ban Nha, nhưng sự thụ động quá mức trước các đối thủ yếu hơn như Costa Rica lại dẫn đến những thất bại khó hiểu. Trong 7 tháng qua, việc quật ngã cả Brazil lẫn Anh trong các trận giao hữu cho thấy tiềm năng khổng lồ của đội bóng này nếu họ dám chơi chủ động hơn.

Hậu vệ cánh Yukinari Sugawara từng khẳng định: "Mục tiêu tương lai của chúng tôi là vô địch World Cup. Đó là điều quan trọng nhất". Để hiện thực hóa lời hứa vào năm 2050, bước tiến tại World Cup 2026 sẽ là phép thử quyết định. Mục tiêu trước mắt của Samurai Blue là lần đầu tiên lọt vào tứ kết, phá vỡ giới hạn lịch sử để khẳng định vị thế của một cường quốc bóng đá mới nổi.

Cách Moriyasu vận hành đội bóng trong trận mở màn gặp Hà Lan sắp tới sẽ là minh chứng rõ nhất cho niềm tin của họ. Sự thực dụng cần thiết không nên trở thành rào cản cho tham vọng. Nhật Bản chỉ có thể thực sự chạm tay vào cúp vàng khi họ bắt đầu chơi bóng với tâm thế của một kẻ chinh phục, tin rằng mình đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên thế giới.