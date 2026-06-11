Nhật Bản vs Hà Lan tại World Cup 2026: Thử thách cực đại cho bản sắc Cơn lốc màu da cam Sở hữu chuỗi 6 trận thắng liên tiếp cùng hàng phòng ngự kiên cố, Nhật Bản sẵn sàng tạo nên cú sốc trước Hà Lan tại bảng F World Cup 2026, nơi 'Cơn lốc màu da cam' đang lộ rõ những lỗ hổng nơi tuyến dưới.

Trận mở màn bảng F tại World Cup 2026 giữa Hà Lan và Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu giữa đại diện châu Âu và châu Á. Đây là màn so tài giữa một thế lực đang trỗi dậy mạnh mẽ và một ông lớn đang trên hành trình tìm lại bản sắc. Dù Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn về mặt danh tiếng, nhưng phong độ thực tế của 'Samurai Xanh' đang biến họ thành mối đe dọa thực sự đối với thầy trò HLV Ronald Koeman.

Nhật Bản tiến đến World Cup với phong độ rất cao.

Sức mạnh từ kỷ luật và những 'sát thủ' thầm lặng

Đội tuyển Nhật Bản hành quân đến Bắc Mỹ với hành trang vô cùng ấn tượng: 6 chiến thắng liên tiếp và giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, danh sách nạn nhân của thầy trò HLV Hajime Moriyasu bao gồm cả những 'ông kẹ' như Brazil (3-2) và Anh (1-0). Những kết quả này khẳng định Nhật Bản không còn là kẻ nhược tiểu mà đã vươn tầm trở thành đối thủ có thể định đoạt cục diện bảng đấu.

Dù thiếu vắng hai ngôi sao Kaoru Mitoma và Takumi Minamino do chấn thương, chiều sâu đội hình của Nhật Bản vẫn cực kỳ đáng nể. Takefusa Kubo, sau mùa giải bùng nổ tại Real Sociedad, hiện là linh hồn trong lối chơi tấn công. Khả năng đi bóng lắt léo và nhãn quan chiến thuật sắc bén của cầu thủ được mệnh danh là 'Messi Nhật Bản' sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Hỗ trợ cho Kubo là Daizen Maeda - chân sút hàng đầu tại Scotland và Ritsu Doan, người luôn biết cách tỏa sáng trong những khoảnh khắc quyết định.

Tuyến giữa của Nhật Bản cũng cho thấy sự ổn định vượt trội với những cái tên đang chinh chiến tại Premier League và Bundesliga như Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds United) và Daichi Kamada (Crystal Palace). Ở phía dưới, thủ thành Zion Suzuki – người Nhật Bản đầu tiên bắt chính tại Serie A – cùng trung vệ Hiroki Ito (Bayern Munich) tạo nên một hệ thống phòng thủ vô cùng khoa học và kiên cố.

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Hà Lan và nỗi lo từ 'gót chân Achilles'

Phía bên kia chiến tuyến, Hà Lan bước vào giải đấu với vị thế của một ứng cử viên vô địch tiềm năng. Họ vượt qua vòng loại với thành tích bất bại, ghi tới 27 bàn sau 8 trận. Sự sáng tạo của 'Oranje' dựa trên bộ khung trung tuyến đẳng cấp với Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders. Trên hàng công, Cody Gakpo cũng đang lấy lại sự tự tin cần thiết sau những màn trình diễn thuyết phục gần đây.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của HLV Ronald Koeman nằm ở hàng phòng ngự. Dù sở hữu thủ lĩnh Virgil van Dijk, việc thiếu vắng Jurrien Timber do chấn thương đã để lại lỗ hổng lớn bên hành lang cánh trái. Micky van de Ven – một trung vệ thuần túy – nhiều khả năng phải đá trái sở trường để trám vào vị trí này. Thống kê để thủng lưới trong 4 trận gần nhất là con số báo động đối với Hà Lan, nhất là khi Nhật Bản cực kỳ giỏi trong việc trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ.

Dự báo kịch bản trận đấu

Về mặt chiến thuật, Hà Lan có thể sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ sự cơ động của Frenkie de Jong. Tuy nhiên, lối chơi áp sát tầm cao (high-pressing) mang thương hiệu của HLV Moriyasu sẽ khiến các tiền vệ Hà Lan gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ sân nhà. Trận đấu dự kiến sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng trên bảng sa bàn.

Với phong độ hiện tại, Nhật Bản hoàn toàn có thể tạo nên màn ra quân như mơ. Một kết quả hòa hoặc thậm chí là chiến thắng tối thiểu cho đại diện châu Á là kịch bản hoàn toàn khả thi nếu Hà Lan không sớm cải thiện được sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự.