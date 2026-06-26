Nhật Bản vs Thụy Điển: Samurai Xanh trước ngưỡng cửa lịch sử World Cup Chỉ cần giành thêm 1 điểm trước Thụy Điển vào 6h sáng ngày 26/6, Nhật Bản sẽ chính thức tiến vào vòng knock-out và xác lập cột mốc vô tiền khoáng hậu cho bóng đá châu Á.

Tại bảng F World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế cường quốc bóng đá mới nổi. Sau hai lượt trận đầu tiên đầy cảm xúc, thầy trò HLV Hajime Moriyasu không chỉ hướng tới tấm vé đi tiếp mà còn nhắm đến việc phá vỡ những giới hạn lịch sử của bóng đá châu lục.

Bản lĩnh của đại diện châu Á

Nhật Bản bước vào lượt đấu cuối với tâm thế vô cùng tự tin. Hành trình của họ tại giải đấu năm nay là sự kết hợp giữa tinh thần quả cảm và tính kỷ luật chiến thuật đỉnh cao. Sau khi cầm hòa đối thủ mạnh Hà Lan với tỷ số 2-2 trong ngày ra quân, "Samurai Xanh" đã bùng nổ bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia.

Sức mạnh của Nhật Bản hiện tại nằm ở sự ổn định đáng kinh ngạc. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp tại đấu trường World Cup (bao gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa). Nếu không thua Thụy Điển trong cuộc đối đầu sắp tới, Nhật Bản sẽ trở thành đội tuyển châu Á thứ hai trong lịch sử đạt thành tích 5 trận bất bại liên tiếp tại World Cup, chỉ xếp sau chuỗi 6 trận của Hàn Quốc giai đoạn 1998-2002.

Áp lực đè nặng lên Graham Potter

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Thụy Điển đang rơi vào tình cảnh hiểm nghèo. Dù đã khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia, nhưng thất bại nặng nề 1-5 trước Hà Lan ở lượt trận thứ hai đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của đại diện Bắc Âu. Trận thua này không chỉ ảnh hưởng đến điểm số mà còn làm lung lay nghiêm trọng sự tự tin của các cầu thủ.

HLV Graham Potter đang phải đối mặt với bài toán hóc búa về hệ thống phòng ngự. Thụy Điển buộc phải giành một kết quả tích cực để tránh nguy cơ sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Một chiến thắng sẽ giúp họ chắc chắn đi tiếp, trong khi một kết quả hòa sẽ khiến số phận của đội bóng này phụ thuộc vào những diễn biến khác để cạnh tranh vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thống kê và lịch sử đối đầu

Mặc dù lịch sử đang ủng hộ Thụy Điển với thành tích bất bại trong 4 lần chạm trán Nhật Bản gần nhất, nhưng bối cảnh hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Nhật Bản đã chứng minh họ không còn e ngại các đại diện từ lục địa già khi duy trì mạch 4 trận bất bại trước các đối thủ châu Âu tại World Cup.

Thông số Nhật Bản Thụy Điển Phong độ 2 trận gần nhất Hòa - Thắng Thắng - Thua Số bàn thắng ghi được 6 6 Số bàn thua 2 6 Vị thế bảng F Cần 1 điểm để đi tiếp Buộc phải thắng hoặc hòa

Cuộc đối đầu vào lúc 6h sáng ngày 26/6 không chỉ đơn thuần là một trận đấu vòng bảng. Đó là cuộc chiến giữa một Nhật Bản đang khao khát lập kỷ lục lịch sử và một Thụy Điển đang nỗ lực tìm lại bản ngã sau cú vấp ngã đau đớn. Với sự ổn định hiện có, thầy trò HLV Moriyasu hoàn toàn đủ khả năng để hoàn thành mục tiêu, thậm chí là cạnh tranh ngôi đầu bảng F nếu kết quả trận đấu cùng giờ diễn ra thuận lợi.