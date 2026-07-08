Nhật ký World Cup 2026: Bão lớn đe dọa đại chiến Anh - Na Uy, Messi đáp trả chỉ trích trọng tài World Cup 2026 bước vào giai đoạn khốc liệt với những diễn biến bất ngờ: Từ nguy cơ hoãn trận tứ kết tại Miami đến những tranh cãi nảy lửa về VAR và tổn thất lực lượng của tuyển Bỉ.

Bầu không khí trước vòng tứ kết World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, không chỉ bởi tính chất căng thẳng của các trận đấu mà còn do những tác động khó lường từ thiên nhiên và dư luận. Tại Miami, trận thư hùng giữa Anh và Na Uy đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, trong khi đó, Lionel Messi đã phải lên tiếng trước những cáo buộc nhắm vào công tác trọng tài.

Miami trước giờ G: Khi thiên nhiên thử thách bóng đá

Nỗi lo về việc trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Na Uy bị trì hoãn đang tăng cao khi dự báo thời tiết cho thấy những diễn biến cực đoan. Sau một ngày nắng nóng gay gắt với mức nhiệt chạm mốc 33 độ C, các chuyên gia khí tượng đã đưa ra cảnh báo về một cơn bão lớn kèm sấm sét dữ dội đổ bộ vào Miami.

Dự kiến, hình thái thời tiết xấu này sẽ kéo dài trong khoảng ba tiếng đồng hồ, từ 02:00 đến 05:00 sáng ngày Chủ nhật (giờ Việt Nam), trùng khớp với thời điểm bóng lăn. Ban tổ chức đang theo dõi sát sao diễn biến để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và khán giả trên khán đài.

Trận đấu giữa tuyển Anh và Na Uy đối mặt với nguy cơ thời tiết xấu. Ảnh: Getty Images

Lionel Messi và lời đáp trả đanh thép về VAR

Sau chiến thắng kịch tính của Argentina trước Ai Cập, tâm điểm chú ý đổ dồn vào những phát biểu đầy cay nghiệt của huấn luyện viên Hossam Hassan. Thuyền trưởng của tuyển Ai Cập cho rằng kết quả trận đấu đã bị "thao túng" bởi các yếu tố bên ngoài sân cỏ nhằm giữ chân nhà đương kim vô địch thế giới ở lại với giải đấu.

Trước những cáo buộc nhắm vào sự công tâm của trọng tài, thủ quân Lionel Messi đã không ngần ngại lên tiếng bảo vệ đội ngũ điều hành và công nghệ VAR. Messi khẳng định những tranh cãi là vô căn cứ và nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ trong bóng đá hiện đại.

"Thành thật mà nói, tôi không hiểu vì sao lại có những tranh luận này. Nếu bạn cho rằng đó không phải là một pha phạm lỗi, thì có lẽ bóng đá không dành cho bạn," Messi chia sẻ. Anh chỉ rõ rằng cầu thủ đối phương đã có tình huống giẫm chân Martinez trước khi bóng được đưa vào cuộc, và VAR đã hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định chính xác nhất.

Lionel Messi lên tiếng bảo vệ trọng tài sau trận thắng Ai Cập. Ảnh: Getty Images

Cái giá của chiến thắng và bản lĩnh người thủ lĩnh

Bên cạnh những tranh cãi, World Cup 2026 cũng chứng kiến những nốt trầm về mặt nhân sự. Tuyển Bỉ dù giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Mỹ tại vòng 16 đội nhưng phải chịu tổn thất cực lớn. Tiền vệ trụ cột Amadou Onana dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng, buộc phải nghỉ thi đấu khoảng 7 tháng. Đây là cú sốc lớn cho cả đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ Aston Villa khi tiền vệ 24 tuổi này sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải tới.

Ở một góc độ khác, tuyển Anh lại đang cho thấy tinh thần đoàn kết đáng nể. Dù gặp chấn thương tay và không còn khả năng ra sân thi đấu, lão tướng Jordan Henderson vẫn quyết định ở lại Mỹ cùng các đồng đội. Sự hiện diện của Henderson trong phòng thay đồ được đánh giá là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp duy trì sự tập trung và bản lĩnh cho dàn cầu thủ trẻ của "Tam Sư" trước trận đại chiến với đối thủ Na Uy đầy khó chịu.