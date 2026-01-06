Nhật ký World Cup 2026: Đức thắng hủy diệt 4-0, sao trẻ MU bất ngờ nhận vé vớt Đội tuyển Đức phô diễn sức mạnh áp đảo trước thềm World Cup 2026, trong khi biến động nhân sự tại tuyển Scotland mở ra cơ hội lịch sử cho tài năng trẻ Tyler Fletcher của MU.

Những chuyển động cuối cùng trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Trong 24 giờ qua, tâm điểm đổ dồn vào màn thị uy sức mạnh của "Cỗ xe tăng" Đức và những quyết định nhân sự mang tính bước ngoặt của các đội tuyển quốc gia.

Tyler Fletcher: Từ màn ra mắt đến suất dự World Cup đầy bất ngờ

Manchester United sẽ có thêm một tài năng trẻ góp mặt tại kỳ FIFA World Cup 2026 vào mùa hè này. Tyler Fletcher, cầu thủ vừa có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Scotland vào thứ Bảy tuần trước trong trận giao hữu chuẩn bị, đã chính thức lọt vào danh sách cuối cùng tham dự giải đấu. Đây là sự lựa chọn đầy bất ngờ của ban huấn luyện Scotland khi triệu tập Fletcher để thay thế cho Billy Gilmour dính chấn thương.

Tuyển Đức thị uy sức mạnh tại MEWA ARENA

Trận giao hữu tại MEWA ARENA đã trở thành bản báo cáo ấn tượng về phong độ của đội tuyển Đức. Thầy trò HLV Julian Nagelsmann giành chiến thắng 4-0 trước Phần Lan trong một thế trận áp đảo toàn diện. Các cầu thủ Đức đã phô diễn thứ bóng đá tấn công ở đẳng cấp cao nhất, khẳng định tư thế sẵn sàng chinh phục đỉnh cao thế giới tại Bắc Mỹ.

Nỗi lo của Lamine Yamal và sự chuẩn bị của các đội tuyển

Bên cạnh những niềm vui, nỗi lo chấn thương vẫn đang ám ảnh các ngôi sao. Tiền đạo trẻ Lamine Yamal của tuyển Tây Ban Nha chia sẻ về khoảng thời gian đầy lo âu khi dính chấn thương gân kheo. Ngôi sao thuộc biên chế Barca khẳng định anh đã cầu nguyện để vết thương không quá nghiêm trọng vì ngày hội bóng đá đã quá cận kề.

Tại Cộng hòa Séc, HLV Miroslav Koubek đã công bố danh sách triệu tập với sự dẫn dắt của tiền vệ kinh nghiệm Tomas Soucek. Đáng chú ý, tuyển Séc còn trao cơ hội cho tài năng trẻ 17 tuổi Hugo Sochurek của Sparta Prague. Trong khi đó, tại châu Á, HLV Hong Myung-bo bày tỏ sự hài lòng sau khi tuyển Hàn Quốc đánh bại Trinidad & Tobago trong trận giao hữu chuẩn bị.

Đáng chú ý, HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với các học trò. Theo thông tin từ BBC Sport, chiến lược gia này yêu cầu cầu thủ lựa chọn địa điểm nghỉ dưỡng thuộc múi giờ Mỹ. Quyết định này nhằm giúp các tuyển thủ sớm thích nghi với sự chênh lệch múi giờ và khí hậu nắng nóng tại Bắc Mỹ trước khi chính thức bước vào giải đấu.