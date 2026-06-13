Nhật ký World Cup 2026: Hakimi tuyên chiến Vinicius, Neymar gây lo ngại cho Brazil Achraf Hakimi sẵn sàng cho cuộc đối đầu trực diện với Vinicius Junior tại bảng C, trong khi nội bộ tuyển Brazil lo sốt vó khi Neymar vẫn chưa thể trở lại tập luyện.

Sức nóng của World Cup 2026 đang tăng dần với những biến động nhân sự quan trọng từ các ứng viên vô địch. Tâm điểm đổ dồn về New Jersey, nơi hậu vệ Achraf Hakimi của Morocco đang chuẩn bị cho nhiệm vụ khó khăn nhất: vô hiệu hóa ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior của Brazil.

Cuộc đối đầu thượng đỉnh tại bảng C

Hakimi sẵn sàng đối đầu trực diện với người đồng đội cũ tại sân vận động MetLife.

Phát biểu trước giới truyền thông tại New Jersey, Achraf Hakimi khẳng định sự tự tin trước trận ra quân gặp Selecao. Hậu vệ thuộc biên chế PSG cho biết anh đã quá hiểu lối chơi của Vinicius sau nhiều lần đối đầu ở cấp độ câu lạc bộ. Đây được xem là chìa khóa chiến thuật có thể quyết định số phận trận đấu tại bảng C.

"Chúng tôi biết rõ đẳng cấp của Vinicius. Anh ấy là một cầu thủ phi thường, nhưng tôi đã sẵn sàng," Hakimi nhấn mạnh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Morocco cho thấy họ không hề e ngại trước sức mạnh của đại diện Nam Mỹ.

Brazil lo âu vì bài toán Neymar

Trái ngược với sự tự tin của Hakimi, trại tập trung của Brazil đang bao trùm bởi nỗi lo về thể lực của Neymar. Ở tuổi 34, ngôi sao số một của Selecao vẫn chưa thể tham gia tập luyện chung cùng các đồng đội. Huấn luyện viên Ancelotti đang phải cân nhắc kỹ lưỡng các phương án dự phòng cho trận mở màn.

Neymar đang nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho chiến dịch World Cup.

HLV Ancelotti chia sẻ thận trọng: "Neymar đang nỗ lực hết mình. Chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể trở lại vào tuần tới". Nếu kịp bình phục, Neymar sẽ ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ thứ 9 của Brazil tham dự 4 kỳ World Cup. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương phức tạp khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn về khả năng đóng góp thực tế của anh.

Công nghệ GPS và tình hình lực lượng đội tuyển Anh, Scotland

Trong một diễn biến khác, các đội tuyển từ Vương quốc Anh đang tạo nên cuộc cách mạng về dữ liệu. Anh và Scotland đã trở thành những đội bóng tiên phong ứng dụng hệ thống GPS của STATSports để tối ưu hóa hiệu suất cầu thủ. Đây là lần đầu tiên Thomas Tuchel áp dụng các chỉ số sinh học chi tiết này tại một kỳ World Cup để quản lý quá trình hồi phục và đưa ra quyết định thay người.

Về lực lượng, Scotland nhận tin vui khi Scott McTominay đã hoàn toàn bình phục sau sự cố về sức khỏe tại Boston và sẵn sàng cho trận gặp Haiti. Tuy nhiên, hàng thủ của họ sẽ mỏng đi đáng kể do sự vắng mặt của trung vệ Scott McKenna.

Sự cố hy hữu của Tam Sư tại Mỹ

Chuẩn bị cho chiến dịch lớn, đội tuyển Anh vừa gặp phải một sự cố ngoài chuyên môn. Cảnh sát thành phố Kansas City, bang Missouri xác nhận đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ trộm thiết bị của đội tuyển trên xe vận chuyển từ Florida. Dù vụ việc gây ra một số phiền toái, quá trình tập luyện của thầy trò Thomas Tuchel vẫn được đảm bảo diễn ra theo đúng kế hoạch.