Nhật ký World Cup 2026: Man United nhận ngân sách lớn từ FIFA, tuyển Nam Phi gặp sự cố visa Trước thềm World Cup 2026, Man United hưởng lợi từ quỹ bồi thường cầu thủ, trong khi tuyển Nam Phi chịu tổn thất nhân sự và bản quyền truyền hình Ấn Độ được tháo gỡ.

Kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đang đến gần với những chuyển động trái chiều từ tài chính câu lạc bộ đến công tác hậu cần của các đội tuyển quốc gia. Trong khi các đại diện Premier League như Manchester United hưởng lợi trực tiếp từ quỹ bồi thường của FIFA, thì các quốc gia như Nam Phi lại đang đối mặt với những rào cản hành chính gây ảnh hưởng đến sự chuẩn bị chuyên môn.

Man United hưởng lợi từ quỹ bồi thường của FIFA

Câu lạc bộ Manchester United dự kiến sẽ thu về một khoản doanh thu đáng kể từ quỹ bồi thường trị giá 263,6 triệu bảng Anh do FIFA thiết lập. Chương trình này chi trả cho các đội bóng dựa trên số ngày mỗi cầu thủ thực hiện nhiệm vụ quốc tế, một cơ chế quan trọng để bù đắp rủi ro cho các CLB khi nhả quân trong giai đoạn giải đấu diễn ra.

Trong danh sách triệu tập lần này, đội chủ sân Old Trafford đóng góp tới 13 gương mặt ưu tú. Những ngôi sao như Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và tiền vệ Casemiro không chỉ mang trọng trách quốc gia mà còn giúp đội bóng chủ quản thu về nguồn lợi kinh tế lớn, bất kể thời lượng thi đấu thực tế trên sân.

Sự cố visa của tuyển Nam Phi và bước ngoặt bản quyền tại Ấn Độ

Đội tuyển Nam Phi vừa khởi hành đến đại bản doanh huấn luyện tại Pachuca, Mexico trong tình trạng sứt mẻ ban huấn luyện. Chuyến bay bị trì hoãn 24 giờ và đáng lưu ý hơn, trợ lý huấn luyện viên Helman Mkhalele đã bị từ chối thị thực nhập cảnh vào Mỹ mà không được cung cấp lý do cụ thể từ phía Lãnh sự quán. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Phi, ông Danny Jordaan, đã công khai bày tỏ sự bức xúc về rào cản hành chính này ngay sát ngày hội quân.

Tại thị trường châu Á, nút thắt bản quyền truyền hình tại Ấn Độ đã được tháo gỡ ở những phút cuối. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đạt được thỏa thuận với Zee Entertainment thông qua mạng lưới Unite8 Sports. Đáng chú ý, mức giá bản quyền được tiết lộ rơi vào khoảng 30-35 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với con số 100 triệu USD mà FIFA kỳ vọng ban đầu. Hợp đồng dài hạn này đảm bảo quyền phát sóng các sự kiện lớn của FIFA tại quốc gia tỷ dân cho đến năm 2034.

Cập nhật sự chuẩn bị của các đội tuyển

Panama đầu tư trọng điểm cho đại bản doanh

Đội tuyển Panama đã lựa chọn Khu nghỉ dưỡng Nottawasaga tại Alliston, Ontario (Canada) làm căn cứ luyện quân chính thức. Đây là cơ sở duy nhất tại tỉnh bang Ontario đáp ứng được danh mục 48 địa điểm huấn luyện tiêu chuẩn của FIFA. Để chuẩn bị cho các trận đấu với Ghana, Croatia và Anh, khu nghỉ dưỡng này đã nâng cấp toàn diện hệ thống thoát nước và thay mới mặt cỏ Kentucky bluegrass đạt chuẩn quốc tế.

Ghana và Canada đối diện bài toán nhân sự

Tại đội tuyển Ghana, tiền đạo Antoine Semenyo đang nhận được sự kỳ vọng cực lớn sau một mùa giải ấn tượng. Tuy nhiên, đội bóng Tây Phi vừa trải qua biến động trên băng ghế chỉ đạo khi chiến lược gia Carlos Queiroz được bổ nhiệm thay thế Otto Addo. Queiroz được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định chiến thuật cho Ghana, đặc biệt là trong trận đấu quan trọng gặp tuyển Anh tại Boston.

Trong khi đó, ngôi sao Alphonso Davies của tuyển Canada đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương. Dù đã có thể quay lại tập chạy tại Alberta, huấn luyện viên Jesse Marsch khẳng định sẽ không mạo hiểm ép cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich thi đấu sớm. Ban huấn luyện Canada đang theo dõi sát sao tình hình của Davies trước thềm trận mở màn gặp Bosnia và Herzegovina vào ngày 12/6.