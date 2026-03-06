Nhật ký World Cup 2026: Messi tập riêng tại Kansas City và tham vọng Quả bóng vàng của Harry Kane Lionel Messi gây lo ngại về thể lực khi hội quân cùng tuyển Argentina, trong khi dàn sao tuyển Anh khẳng định quyết tâm vô địch World Cup để chinh phục các danh hiệu cá nhân cao quý.

Bầu không khí hướng tới World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các đội tuyển quốc gia bắt đầu giai đoạn tập trung cao độ. Từ những lo ngại về tình trạng thể lực của các siêu sao hàng đầu như Lionel Messi đến những tranh cãi về số áo tại đội tuyển Tây Ban Nha, tất cả tạo nên một bức tranh đa diện trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại khu vực Bắc Mỹ.

Argentina và bài toán giữ sức cho Lionel Messi

Tại đợt hội quân ở Kansas City, tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Lionel Messi. Siêu sao 36 tuổi đã không tham gia trọn vẹn các bài tập chung cùng đồng đội trong buổi tập đầu tiên. Việc Messi phải tập theo giáo án riêng là một tín hiệu cho thấy ban huấn luyện tuyển Argentina đang cực kỳ thận trọng trong việc quản lý khối lượng vận động của đội trưởng nhằm đảm bảo anh đạt trạng thái tốt nhất cho trận mở màn.

Messi và Argentina có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch?

Dù có những lo ngại nhất định từ người hâm mộ, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã nhanh chóng trấn an dư luận. Ông khẳng định Messi vẫn nắm quyền tự quyết về tương lai của mình tại đội tuyển quốc gia. "Lionel Messi sẽ thi đấu đến khi nào bản thân muốn. Chúng tôi đều biết anh ấy là ai, nên không có gì ngạc nhiên nếu anh ấy tham dự kỳ World Cup thứ sáu", Scaloni chia sẻ với Goal. Tuyên bố này cho thấy niềm tin tuyệt đối của ban huấn luyện vào khả năng duy trì đỉnh cao của M10, bất chấp gánh nặng tuổi tác.

Sự tự tin của người Anh và giấc mơ Quả bóng vàng của Harry Kane

Trái ngược với sự thận trọng của Argentina, các thành viên đội tuyển Anh lại thể hiện một thái độ vô cùng tự tin. Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo tin rằng "Tam sư" đang sở hữu một tập thể đủ mạnh để bước lên đỉnh thế giới. Trả lời phỏng vấn Sky Sports, tài năng thuộc biên chế Manchester United khẳng định niềm tin vào chức vô địch là tuyệt đối trong nội bộ đội bóng, từ cầu thủ đến các thành viên ban huấn luyện.

Mainoo tự tin vào thành công của Tam sư.

Đồng quan điểm với người đàn em, tiền đạo thủ quân Harry Kane thậm chí còn đặt ra mục tiêu cá nhân cao hơn. Kane tin rằng chức vô địch World Cup 2026 sẽ là bệ phóng hoàn hảo để anh chạm tay vào danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or). Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong mùa giải vừa qua, Kane khẳng định nếu giành thêm cúp vàng cùng tuyển Anh, anh xứng đáng là ứng viên số một cho danh hiệu cá nhân danh giá này, theo đúng truyền thống tôn vinh những ngôi sao của đội vô địch.

Tây Ban Nha và những tranh cãi xoay quanh số áo

Đội tuyển Tây Ban Nha cũng thu hút sự chú ý khi sớm công bố danh sách số áo của 26 tuyển thủ. Quyết định trao chiếc áo số 9 – vốn thường thuộc về các trung phong cắm – cho tiền vệ trẻ Gavi đã gây ra một làn sóng tranh luận dữ dội. Đây được xem là một lựa chọn lạ lẫm từ Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), khi Gavi thường đảm nhận vai trò kết nối lối chơi ở khu vực giữa sân thay vì đá cao nhất trên hàng công.

Bên cạnh đó, Dani Olmo cũng lên tiếng dập tắt những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ liên quan đến việc phân chia số áo với Lamine Yamal. Olmo khẳng định việc anh mặc số 10 và Yamal mặc số 19 chỉ là một quyết định chuyên môn đơn thuần, hoàn toàn không có bất kỳ rạn nứt nào đằng sau cánh cửa phòng thay đồ như những gì dư luận đồn đoán.

Canada đón tin vui từ Alphonso Davies

Ở một diễn biến khác, đội tuyển Canada đã nhận được tín hiệu tích cực từ ngôi sao sáng nhất của mình là Alphonso Davies. Sau khi phải vắng mặt trong đợt tập huấn tại Charlotte vì chấn thương gân kheo, Davies đã chính thức trở lại tập luyện nhẹ cùng đội tuyển tại Edmonton. Sự xuất hiện của anh trong chiến thắng giao hữu 2-0 trước Uzbekistan cho thấy quá trình hồi phục đang đi đúng hướng, giúp người hâm mộ Canada có thể thở phào về khả năng tham dự giải đấu của hậu vệ thuộc biên chế Bayern Munich.

Nhìn chung, giai đoạn chuẩn bị của các ông lớn đang diễn ra với những sắc thái khác nhau. Trong khi các đội bóng Nam Mỹ như Argentina ưu tiên việc bảo toàn lực lượng, các đại diện châu Âu như Anh và Tây Ban Nha lại đang tập trung vào việc khẳng định vị thế và giải quyết các vấn đề nội bộ trước khi chính thức bước vào cuộc đua khốc liệt tại World Cup 2026.