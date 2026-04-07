Nhật ký World Cup 2026: Ronaldo quyết đấu Tây Ban Nha, tuyển Anh đón viện binh Vòng 16 đội World Cup 2026 nóng lên với màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trong khi đó, tuyển Anh nhận cú hích lực lượng, còn HLV Hàn Quốc phải rời đất nước vì áp lực.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang chứng kiến những diễn biến kịch tính không chỉ trên sân cỏ mà còn ở hậu trường. Từ sự tự tin của các siêu sao hàng đầu đến những biến động băng ghế huấn luyện, giải đấu đang tiến tới giai đoạn quyết định với cường độ cao nhất.

Cristiano Ronaldo và tham vọng trước "ngọn núi" Tây Ban Nha

Sau khi vượt qua Croatia, thử thách tiếp theo của Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội sẽ là người láng giềng Tây Ban Nha. Trận derby bán đảo Iberia lần này sẽ được tổ chức tại sân vận động Dallas ở Arlington, Texas – một trong những thánh đường bóng đá hiện đại nhất nước Mỹ.

Cristiano Ronaldo tự tin chạm trán Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Chia sẻ về cuộc đối đầu đầy duyên nợ này, thủ quân Cristiano Ronaldo tỏ ra đặc biệt lạc quan. Dù thừa nhận sức mạnh của đối thủ, CR7 vẫn tin vào bản lĩnh của "Selecao châu Âu".

"Chúng tôi sẽ sẵn sàng, chúng tôi biết rất rõ về họ. Tây Ban Nha nằm trong nhóm ứng viên vô địch. Đây là một trận đấu cân bằng, và hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Ronaldo khẳng định. Sự điềm tĩnh của siêu sao 41 tuổi là điểm tựa tinh thần quan trọng cho các đồng đội trẻ trong bối cảnh Tây Ban Nha đang trình diễn lối chơi kiểm soát bóng đầy biến ảo.

Tuyển Anh đón tin vui từ bộ đôi trụ cột

Trước thềm cuộc đụng độ với Mexico tại vòng 16 đội, huấn luyện viên đội tuyển Anh đã nhận được những tín hiệu tích cực về mặt nhân sự. Sự trở lại của Declan Rice và Reece James được xem là "cú hích" cực lớn cho tham vọng tiến sâu của "Tam Sư".

Tuyển Anh đón bộ đôi Declan Rice và Reece James trở lại. Ảnh: Getty Images

Sự hiện diện của Declan Rice nơi tuyến giữa giúp tuyển Anh duy trì cấu trúc đội hình và khả năng đánh chặn từ xa. Trong khi đó, Reece James mang lại giải pháp tấn công biên hiệu quả và sự chắc chắn trong phòng ngự. Bất chấp những lo ngại về thể lực trước đó, cả hai đều đã sẵn sàng ra sân thi đấu, giải tỏa áp lực đáng kể cho ban huấn luyện.

Mohamed Salah và nghệ thuật lãnh đạo qua cú Panenka

Tại một diễn biến khác, Mohamed Salah đã có những chia sẻ thú vị sau khi giúp Ai Cập vượt qua Úc trong loạt sút luân lưu cân não. Ngôi sao của Liverpool không chỉ gây ấn tượng bởi bàn thắng mà còn bởi cách anh thực hiện cú sút kiểu Panenka đầy mạo hiểm.

Giải thích về quyết định này, Salah cho biết đây là cách anh truyền lửa cho toàn đội: "Nếu có ai đó phải thực hiện cú sút kiểu như vậy, người đó phải là tôi. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn và tôi muốn truyền sự tự tin cho các đồng đội. Tôi quyết định vào phút chót và biết mình phải làm điều đó". Sự quyết đoán của Salah chính là minh chứng cho vai trò thủ lĩnh tại đội tuyển quốc gia.

Góc khuất sau thất bại: Áp lực đè nặng lên các chiến lược gia

World Cup không chỉ có vinh quang mà còn có những nốt trầm nghiệt ngã. Huấn luyện viên Hong Myung-bo của Hàn Quốc đã phải từ chức và bí mật rời đất nước sang Mỹ sau khi nhận những lời đe dọa sát hại từ các cổ động viên quá khích. Hình ảnh ông xuất hiện mệt mỏi tại sân bay quốc tế để đi Los Angeles cho thấy mặt trái khốc liệt của bóng đá đỉnh cao.

Trong khi đó, HLV Zlatko Dalic của Croatia cũng đang đối mặt với án phạt từ FIFA. Những phát ngôn công kích trọng tài sau khi Croatia bị loại có thể khiến vị chiến lược gia này bị phạt tiền hoặc nhận các hình thức kỷ luật nghiêm khắc khác từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.