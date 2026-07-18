Nhật ký World Cup 2026: Tuyển Anh hụt Pep Guardiola và bí ẩn Kobbie Mainoo Tiết lộ thỏa thuận miệng đổ vỡ giữa FA và Pep Guardiola cùng nguyên nhân thực sự khiến Thomas Tuchel gạch tên Kobbie Mainoo khỏi đội hình thi đấu tại World Cup 2026.

Thất bại của đội tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026 không chỉ để lại nỗi đau về mặt kết quả mà còn khơi lại những tiếc nuối về một kịch bản hoàn toàn khác trên băng ghế huấn luyện. Những chi tiết mới nhất vừa được hé lộ cho thấy dòng lịch sử của bóng đá xứ sở sương mù lẽ ra đã rẽ sang một hướng rất khác nếu không có sự thay đổi phút chót của một cái tên quen thuộc.

Thỏa thuận miệng bị phá vỡ với Pep Guardiola

Theo những thông tin chuyên sâu từ tờ The Athletic, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) từng ở rất gần một trong những thương vụ chấn động nhất lịch sử đội tuyển quốc gia. Trước khi bổ nhiệm Thomas Tuchel vào tháng 10/2024, FA được cho là đã đạt được một thỏa thuận miệng với Pep Guardiola.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng cân nhắc nghiêm túc việc dẫn dắt "Tam Sư" sau khi kết thúc hành trình tại cấp câu lạc bộ. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Pep quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City đến năm 2027, khiến kế hoạch của FA đổ vỡ hoàn toàn. Điều này buộc cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh phải nhanh chóng chuyển hướng sang Thomas Tuchel như một phương án thay thế đẳng cấp thế giới duy nhất còn trống ghế.

FA từng ở rất gần chữ ký của Pep Guardiola trước khi quyết định bổ nhiệm Thomas Tuchel.

Bí ẩn mang tên Kobbie Mainoo dưới thời Thomas Tuchel

Bên cạnh câu chuyện thượng tầng, những mâu thuẫn trong lòng đội tuyển Anh tại kỳ World Cup này cũng bắt đầu lộ diện, đặc biệt là trường hợp của Kobbie Mainoo. Dù là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Premier League, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United đã không được thi đấu bất kỳ một phút nào tại giải đấu năm nay.

Nguồn tin từ Daily Mail chỉ ra rằng, nguyên nhân không nằm ở chấn thương mà xuất phát từ triết lý huấn luyện khắc nghiệt của Tuchel. Nhà cầm quân người Đức được cho là không ấn tượng với thái độ và cường độ hoạt động của Mainoo trên sân tập. Trong khi một bộ phận ban huấn luyện coi anh là tương lai của đội bóng, Tuchel lại giữ quan điểm cứng rắn rằng cầu thủ trẻ này chưa đủ nỗ lực để xứng đáng với một suất đá chính trong một giải đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ như World Cup.

Kobbie Mainoo hoàn toàn không được sử dụng tại World Cup 2026 do không đáp ứng được yêu cầu trên sân tập của Tuchel.

Điều khoản bồi thường và tương lai của Thomas Tuchel

Áp lực lên vai Thomas Tuchel đang ngày một lớn hơn sau thất bại tại bán kết. Đáng chú ý, hợp đồng giữa ông và FA có chứa một điều khoản đặc biệt: cả hai bên có quyền chấm dứt hợp tác ngay trong mùa hè này nếu tuyển Anh không thể lọt vào tới vòng tứ kết. Mặc dù đã vượt qua cột mốc này, nhưng những tranh cãi về nhân sự và lối chơi đang khiến tương lai của chiến lược gia người Đức trở nên bất định.

Huyền thoại Wayne Rooney thậm chí đã công khai lên tiếng: "Tôi không thấy ai phù hợp hơn Tuchel lúc này, trừ khi bạn có thể chiêu mộ được Pep Guardiola. Nếu Pep sẵn sàng, FA nên hành động ngay lập tức."

Dani Olmo và Slavko Vincic: Những nhân vật chính của trận chung kết

Trong khi tuyển Anh chìm trong những hoài nghi, đội tuyển Tây Ban Nha đang thăng hoa nhờ sự tỏa sáng của Dani Olmo. Tiền vệ đang chơi tại Bundesliga nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ giới chuyên môn nhờ vai trò thầm lặng nhưng cực kỳ hiệu quả trong sơ đồ chiến thuật của La Roja. Tờ Kicker thậm chí đặt câu hỏi liệu Olmo có phải là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất thế giới hiện nay hay không.

Về công tác điều hành, FIFA đã chính thức xác nhận trọng tài Slavko Vincic sẽ là người cầm còi trong trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha. Với kinh nghiệm điều khiển thành công các trận đấu lớn như Brazil vs Morocco hay Mexico vs Ecuador tại giải năm nay, Vincic được kỳ vọng sẽ đảm bảo sự công bằng cho màn thư hùng đỉnh cao này.

Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Didier Deschamps đã lên tiếng bảo vệ Michael Olise trước những chỉ trích từ truyền thông Pháp. Ông khẳng định ngôi sao của Bayern Munich vẫn là nhân tố quan trọng và cần thời gian để phát triển thay vì bị phán xét sau một trận đấu không như ý trước Tây Ban Nha.