Nhật ký World Cup 2026: Yamal cảnh báo tuyển Pháp, cuộc chiến Bellingham - Haaland rực lửa Lamine Yamal tự tin trước màn thư hùng với Pháp tại bán kết World Cup 2026, trong khi Thibaut Courtois hé lộ chấn thương cơ tứ đầu đùi. Tại Florida, thời tiết nắng nóng cực đoan đang đe dọa trận đấu giữa Anh và Na Uy.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở những tuyên bố đanh thép từ các ngôi sao trẻ. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp, nơi bản lĩnh của tuổi trẻ chuẩn bị thách thức sức mạnh của nhà cựu vô địch thế giới.

Lamine Yamal: "Pháp mới là đội phải lo sợ"

Trước thềm trận bán kết đầy duyên nợ, Lamine Yamal - ngòi nổ quan trọng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại - đã gửi một thông điệp đầy tự tin tới đối thủ. Ngôi sao trẻ thuộc biên chế Barcelona tin rằng phong độ thuyết phục của "La Roja" là lý do khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Bỉ, Yamal khẳng định đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente đang sở hữu tâm lý chiến thắng và không ngại va chạm với những ngôi sao hàng đầu bên phía tuyển Pháp. "Tôi nghĩ rằng nếu Pháp phải lo sợ ai đó, thì đó chính là chúng tôi, vì chúng tôi là những người đã từng loại họ khỏi giải đấu trước đây", Yamal tuyên bố đầy đanh thép.

Yamal tự tin trước cuộc chiến với Pháp. Ảnh: Getty Images.

Courtois và nỗi đau cơ tứ đầu đùi

Trong khi Tây Ban Nha hân hoan, đội tuyển Bỉ lại phải đón nhận tin buồn khi thủ thành số một Thibaut Courtois tiết lộ nguyên nhân khiến anh phải rời sân sớm trong trận tứ kết. Ngôi sao của Real Madrid đã phải chịu đựng những cơn đau từ chấn thương cơ tứ đầu đùi ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

Courtois buộc phải nhường chỗ cho Senne Lammens ở phút 71 sau khi nhận thấy không thể thực hiện các tình huống phát bóng dài. Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất đau ở vùng cơ tứ đầu. Sự khó khăn chỉ thực sự xuất hiện mỗi khi tôi phải thực hiện những tình huống sút xa". Việc thiếu vắng chốt chặn tin cậy này trong những phút cuối đã góp phần khiến Bỉ không thể lật ngược thế cờ trước Tây Ban Nha.

Bellingham và Haaland: Kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới

Hậu vệ Ezri Konsa của đội tuyển Anh mới đây đã đưa ra những nhận định thú vị về tầm ảnh hưởng của Jude Bellingham và Erling Haaland. Theo Konsa, màn so tài giữa Anh và Na Uy sắp tới không chỉ là một trận đấu bóng đá, mà còn là khởi đầu cho một cuộc cạnh tranh vĩ đại mới, tương tự như cách Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thống trị suốt hai thập kỷ qua.

Konsa tin rằng với tài năng và sự thăng tiến vượt bậc, cả Bellingham và Haaland sẽ sớm trở thành những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới. "Trong 15 năm nữa, tôi có lẽ sẽ ngồi trên ghế sofa và chứng kiến Haaland hoặc Jude trở thành một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại", hậu vệ này nhận định.

Bellingham sẽ có màn so tài với Haaland sắp tới. Ảnh: ESPN/Getty Images.

Báo động đỏ về thời tiết tại Florida

Trận đấu giữa Anh và Na Uy đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại bang Florida. Chuyên gia khí tượng Matt Devitt cảnh báo độ ẩm không khí quá cao sẽ khiến mức nhiệt mà cơ thể cảm nhận được (feel-like temperature) tăng vọt lên mức 42-45 độ C.

Để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, FIFA có thể sẽ kích hoạt quy định tạm dừng trận đấu (cooling break) trong vòng 3 phút ở mỗi hiệp để bổ sung nước. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chỉ số nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn cho phép, ban tổ chức hoàn toàn có thể cân nhắc việc hoãn trận đấu để bảo vệ sức khỏe cho các vận động viên và cổ động viên.

Bruno Fernandes đối mặt với áp lực từ người hâm mộ

Tại đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha, tiền vệ Bruno Fernandes đã phải tạm khóa tính năng bình luận trên mạng xã hội cá nhân. Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, một bộ phận cổ động viên quá khích của Cristiano Ronaldo đã tấn công Fernandes, cáo buộc anh cố tình "cô lập" người đàn anh trên sân cỏ.

Căng thẳng nảy sinh khi người hâm mộ cho rằng các tiền vệ như Fernandes, Vitinha hay Joao Neves đã không cung cấp đủ bóng cho Ronaldo trong kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao này. Đây là một áp lực tâm lý không nhỏ đối với đội quân của huấn luyện viên Roberto Martinez trong bối cảnh họ cần sự đoàn kết hơn bao giờ hết.