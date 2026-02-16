Đời sống Nhật thực hình khuyên xuất hiện đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 Nhật thực hình khuyên cực hiếm diễn ra ngày 17/2/2026 – đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ. Mặt Trăng che 96% Mặt Trời tạo vòng tròn lửa rực rỡ tại Nam Cực.

Một hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (17/2/2026): nhật thực hình khuyên tạo nên "vòng tròn lửa" rực sáng trên bầu trời Nam Cực.

Tuy nhiên, ngoại trừ ở Nam Cực, người yêu thiên văn tại hầu hết các nước trên thế giới sẽ lỡ hẹn với hiện tượng hiếm có này.

Nhật thực hình khuyên – "Vòng tròn lửa" là gì?

Nhật thực hình khuyên xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển qua giữa Trái Đất và Mặt Trời nhưng ở khoảng cách quá xa để che khuất hoàn toàn ngôi sao chủ. Kết quả là một "vòng tròn lửa" rực rỡ bao quanh bóng đen của Mặt Trăng.

Khác với nhật thực toàn phần nhấn chìm mặt đất vào bóng tối giữa ban trưa, nhật thực hình khuyên mang đến màn trình diễn tinh tế hơn. Do Mặt Trăng đang ở gần điểm viễn địa (điểm xa Trái Đất nhất trên quỹ đạo), kích thước biểu kiến của nó nhỏ hơn Mặt Trời. Trong sự kiện này, Mặt Trăng sẽ che khuất 96% phần trung tâm đĩa Mặt Trời, tạo vành sáng rực rỡ kéo dài tối đa 2 phút 20 giây.

Điều đáng lưu ý: ngay cả trong pha hình khuyên, người xem bắt buộc phải sử dụng kính lọc chuyên dụng để bảo vệ mắt.

Thời gian và địa điểm quan sát

Sự kiện bắt đầu lúc 07h01 UTC ngày 17/2 với pha cực đại diễn ra tại Nam Cực. Các pha nhật thực một phần sẽ xuất hiện ngay sau bình minh tại cực nam Chile, Argentina và một số khu vực thuộc Nam Phi.

Dải quan sát hình khuyên (vùng tâm thực) cực kỳ hẹp – rộng tối đa 472 dặm (759 km) – quét qua gần như toàn bộ các cánh đồng băng hoang vu của Nam Cực. Chỉ những nhân sự tại trạm Concordia (căn cứ hẻo lánh nhất Trái Đất do châu Âu vận hành trên cao nguyên Dome C, khoảng 80 người vào mùa hè) và trạm Mirny (do Nga vận hành tại Vùng đất Queen Mary, từ 50 đến 200 nhân viên) mới có may mắn chứng kiến "vòng tròn lửa" hoàn hảo.

Ý nghĩa văn hóa đặc biệt

Kỳ trăng non khởi tạo nhật thực ngày 17/2 mang ý nghĩa văn hóa quan trọng. Nó đánh dấu sự khởi đầu may mắn của Tết Nguyên đán năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) theo lịch Á Đông. Đồng thời, với sự xuất hiện của trăng lưỡi liềm vào ngày 18/2, tháng chay Ramadan của người Hồi giáo cũng chính thức bắt đầu.

Lần tiếp theo chiêm ngưỡng "vòng tròn lửa" là khi nào?

Sau ngày 17/2/2026, giới thiên văn sẽ phải chờ đợi các mốc thời gian sau:

Ngày 6/2/2027: Quan sát được tại Chile, Argentina, Uruguay, Brazil, Bờ Biển Ngà, Ghana, Togo, Benin và Nigeria.

Ngày 26/1/2028: Quan sát được tại Quần đảo Galápagos, Ecuador, Peru, Brazil, Suriname, Guiana thuộc Pháp, Maroc và Tây Ban Nha.

Ngày 1/6/2030: Quan sát được tại Algeria, Tunisia, Libya, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Kazakhstan, Trung Quốc và Nhật Bản.